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2021 Nobel Ekonomi Ödülü üç kişiye verildi

11.10.2021 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en prestijli ödüllerinden olan Nobel Ekonomi Ödülü bu yılki sahiplerini buldu. Ödülü David Card, Joshua D. Angrist ve Guido W. Imbens kazandı.

İsveç’in başkenti Stockholm’de bulunan İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, Alfred Nobel anısına verilen Sveriges Riksbanks (İsveç Merkez Bankası) Ekonomi Ödülü’nün bu yılki sahiplerini açıkladı. Ekonomi Ödülü David Card, Joshua D. Angrist ve Guido W. Imbens’e verildi.

ÖDÜL ÜÇ KİŞİYE VERİLDİ

David Card, "çalışma ekonomisine deneysel katkılarından” dolayı, Joshua D. Angrist ve Guido W. Imbens "nedensel bağıntıların analizine metodolojik katkılarından” dolayı ödüle layık görüldü. Kraliyet Bilimleri Akademisi tarafından yapılan açıklamada, bu yıl ödüle layık görülen bilim adamlarının toplumun büyük sorularının çoğunun yanıtlanabileceğini gösterdiği ifade edildi. Açıklamada, bilim adamlarının doğal deneyimleri kullanarak çözüme ulaştığı ve yaklaşımlarının diğer alanları da etkilediği belirtildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ekonomi
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