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2021 patent başvuru ücretleri belirlendi

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.12.2020 20:08 | Son Güncelleme

Türk Patent ve Marka Kurumunun (TÜRKPATENT) 2021 yılına ilişkin ücret tarifesi belirlendi.

2021 patent başvuru ücretleri belirlendi

TÜRKPATENT'in 2021 yılında uygulanacak ücret tarifesine ilişkin tebliği, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, e-Devlet üzerinden yapılan patent ve faydalı model başvuru ücretleri 10,76 lira, marka tescil ücreti 321,61 lira, coğrafi işaret ve geleneksel ürün başvuru ücretleri 2,29 lira oldu.

Tasarım tescil başvuru ücreti ise 54,24 lira olarak tespit edildi.

Tebliğ 1 Ocak 2021'de yürürlüğe girecek.

2020 FİYATLARI

2020 yılında e-Devlet üzerinden yapılan patent ve faydalı model başvuru ücretleri 9,49 lira, marka tescil ücreti 280 lira, coğrafi işaret ve geleneksel ürün başvuru ücretleri 1,02 lira olarak belirlenmişti.

Tasarım tescil başvuru ücreti ise 46,86 lira olarak tespit edilmişti.

Ücretler 1 Ocak 2020'de yürürlüğe girmişti. (AA)

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