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2021 Trendyol büyük indirim ne zaman? Trendyol indirimleri kaç gün sürecek?

13.10.2021 02:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ülkemizin en büyük alışveriş platformları arasında bulunan Trendyol'da büyük Ekim indirimleri başladı. Alışveriş tutkunları indirimli ürünleri cazip fiyatlardan almak istiyor ve bu sebeple "Trendyol büyük indirim ne zaman?" sorusunu araştırıyor. Peki 2021 Trendyol büyük indirim ne zaman? Trendyol indirimleri kaç gün sürecek? İşte ayrıntılar...

2021 Trendyol büyük indirim ne zaman? Trendyol indirimleri kaç gün sürecek?

Trendyol'da büyük Ekim indirimleri başladı. Bu sene de alışveriş tutkunlarına sunulan indirim günlerinin ne zaman biteceği merak ediliyor. Peki 2021 Trendyol büyük indirim ne zaman başlıyor ve kaç gün sürecek?

2021 TRENDYOL İNDİRİM GÜNLERİ NE ZAMAN?

Online alışveriş platformlarındaki indirimler yakından takip edilirken, bunlardan biri de Trendyol indirimleri oldu. Trendyol'un Ekim ayı indirim kampanyasına Büyük Ekim ismi verildi. Söz konusu kampanya kapsamında müşteriler binlerce ürünü dev indirimlerle satın alabilecek. İhtiyaçlarını indirimli fiyatlarla karşılamak isteyenler Trendyol Büyük Ekim indirimini büyük bir heyecanla bekliyordu. İndirim döneminde teknoloji ürünlerinden süper market ürünlerine, elektronik ürünlerinden giyim ürünlerine, tekstil ürünlerinden mobilyaya kadar çok geniş çaplı indirimler yapılacak.

Trendyol tarafından yapılmış olan açıklamaya göre Büyük Ekim indirim kampanyası 12-15 Ekim 2021 tarihleri arasında olacak. Bu tarihlerde Trendyol'da piyasanın oldukça altında fiyatlarla alışveriş yapılabilecek.

2021 TRENDYOL BÜYÜK EKİM İNDİRİMLERİNDE HANGİ ÜRÜNLER VAR?

2021 yılı Trendyol Büyük Ekim indirimleri oldukça kapsamlı olacak. İndirimde binlerce ürün yer alacak ancak Trendyol'un şimdiden açıkladığı indirimlerin bazıları şu şekilde:

-TV, Görüntü Ve Ses Sistemleri Büyük Ekim İndirimi: Sepette yüzde 10'a varan indirim
-Süpermarket Büyük Ekim Kampanyası: 150 TL üzeri alışverişlerde 20 TL indirim yapılacak
-Ev Ürünleri Büyük Ekim İndirimi: Sepette yüzde 45 indirim uygulanacak
-MSI Markası Büyük Ekim İndirimi: Yüzde 7'ye varan indirimler yapılacak
-Beyaz Eşya Büyük Ekim İndirimi: Sepette yüzde 10'a varan indirim
-Bahçe Mobilyaları Büyük Ekim İndirimi: Sepette yüzde 45'e varan indirim
-Eğitim Kitaplarında Büyük Ekim Fırsatları: 100 TL ve üzerine 25 TL indirim
-Ofis Mobilyalarında Ekim Fırsatları: Sepette yüzde 45'e varan indirim
-Ev Ürünlerinde Anında Fırsat: 1000 TL üzerine 125 TL indirim
-Mobilya Büyük Ekim İndirimi: Sepette yüzde 15'e varan indirim
-Karaca&Karaca Home&Emsan Büyük Ekim İndirimi: Sepette yüzde 15'e varan indirim

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trendyol
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