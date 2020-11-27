FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 2021 yılı Bütçe Kanunu Teklifi kabul edildi

2021 yılı Bütçe Kanunu Teklifi kabul edildi

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.11.2020 21:06 | Son Güncelleme

2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

2021 yılı Bütçe Kanunu Teklifi kabul edildi

2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

Ayrıntılar geliyor...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Estetik itirafı: 25 yıldır... Estetik itirafı: 25 yıldır...
KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı?KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı?
KYK borcu yapılandırması nasıl olacak? KYK borcu yapılandırması nasıl olacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Adana'da kahreden olay! Düğününden 4 gün sonra acı haber geldi
Adana'da kahreden olay! Düğününden 4 gün sonra acı haber geldi
Erdoğan: Yeni tedbirler almaya mecburuz ve alacağız
Erdoğan: Yeni tedbirler almaya mecburuz ve alacağız
Varlık Fonu'nda görev değişimi
Varlık Fonu'nda görev değişimi
İki kıtayı birleştirecek! Dünyada bir ilk olacak
İki kıtayı birleştirecek! Dünyada bir ilk olacak
Borcu olanlara dikkat! Yüzde 90'ı silinecek
Borcu olanlara dikkat! Yüzde 90'ı silinecek
Uzman grafiği: "Gram altın 420 TL baskısında"
Uzman grafiği: "Gram altın 420 TL baskısında"
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Varlık Barışı' çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Varlık Barışı' çağrısı
Kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlıyor!
Kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlıyor!
Bakan duyurdu! 12 bin personel alınacak
Bakan duyurdu! 12 bin personel alınacak
Altın hareketliliğe devam ediyor!
Altın hareketliliğe devam ediyor!
Araç muayenede yeni dönem!
Araç muayenede yeni dönem!
İşte 2021 altın fiyatı tahmini!
İşte 2021 altın fiyatı tahmini!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çeyrek altın ne kadar? 27 Kasım altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Gram altın ne kadar?
İşte güncel altın fiyatları! Altın düşüyor mu?
KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı? Sonuçlar bekleniyor! 2020 KYK burs sonuçları ne zaman? KYK burs ve kredi sonucu sorgulama
KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı?
Son dakika! Berat Albayrak'ın Türkiye Varlık Fonu'ndaki görevi sona erdi
Varlık Fonu'nda görev değişimi
TÜSİAD’dan toplantının içeriğine ilişkin açıklama
TÜSİAD’dan toplantının içeriğine ilişkin açıklama
İstanbul Havalimanı, Avrupa'da en çok seferin yapıldığı havalimanı oldu
İstanbul Havalimanı Avrupa’nın zirvesinde
CTE memur alımı başvurusu nasıl yapılır? CTE 400 idare memuru alımı şartları neler? İşte CTE memur alımı 2020 detayları
CTE memur alımı başvurusu nasıl yapılır?

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.