2021 yılında altın fiyatları ne olur? Ünlü bankanın 2021 yılı altın tahmini! Ons altın 2500 dolar olur mu?

Yatırımcılar ve vatandaşlar, altın fiyatlarının kısa vadeli değişimlerinin yanı sıra uzun vadeli hareketlerini de merak ediliyor. Bu nedenle gram altın seneye ne kadar olur gibi sorular sıkça soruluyor. Altın seneye ne olur konusunda bankaların yaptığı tahminler ve güncellediği seviyeler araştırılıyor. Son olarak Credit Suisse 2021 yılı için altın ne kadar olacak ile ilgili tahmini güncelledi. Peki, altın fiyatları ne olacak 2021? İşte konuyla ilgili detaylar...

2021 yılında altın fiyatları ne olur?

Vatandaşların altın fiyatları ne olacak ile ilgili sorularına yanıt olabilecek uzman tahminleri gelmeye devam ediyor. Credit Suisse altın fiyatları ile alakalı rekor zirveye iten faktörlerin meydana getirdiği duruma dikkat çekti. Bununla birlikte bankanın 2021 yılı altın tahmini yükseltildi. 2021 yılı altın fiyatları ile ilgili olarak gelecek yıl için altın fiyatı tahminini ons başına 2,500 dolar olarak güncelledi.

2021 yılında altın fiyatları tahmini ile alakalı banka analisti Fahad Tariq tarafından hazırlanan notta; zayıflayan doların, yaygın enflasyon beklentilerinin ve düşen ABD Hazine tahvil faizlerinin altındaki yükselişi destekleyeceği belirtildi. 2021 yılında altın tahminleri yanı sıra mücevher için altının talebinin de destek sağlayacağı aktarıldı. Vatandaşlar seneye altın fiyatları ne kadar olacak konusunu araştırıyor. Bankanın 2021 yılı için bir önceki tahmini ise ons başına 1,800 dolar seviyesinde idi.