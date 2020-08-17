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2021 yılında altın fiyatları ne olur? Ünlü bankanın 2021 yılı altın tahmini! Ons altın 2500 dolar olur mu?

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.08.2020 14:50 | Son Güncelleme

Altın fiyatları ile ilgili yaşanan gelişmeler ve süren hareketlilik nedeniyle yatırımcılar ve vatandaşlar analistlerin yorumlarına göz atmaya devam ediyor. 2021 yılında altın fiyatları ne olur sorusunun yanıtı da merak ediliyor. Son olarak Credit Suisse tarafından 2021 yılı altın tahmini güncellendi. Peki, altın fiyatları ne olacak? İşte detaylar…

2021 yılında altın fiyatları ne olur? Ünlü bankanın 2021 yılı altın tahmini! Ons altın 2500 dolar olur mu?

Yatırımcılar ve vatandaşlar, altın fiyatlarının kısa vadeli değişimlerinin yanı sıra uzun vadeli hareketlerini de merak ediliyor. Bu nedenle gram altın seneye ne kadar olur gibi sorular sıkça soruluyor. Altın seneye ne olur konusunda bankaların yaptığı tahminler ve güncellediği seviyeler araştırılıyor. Son olarak Credit Suisse 2021 yılı için altın ne kadar olacak ile ilgili tahmini güncelledi. Peki, altın fiyatları ne olacak 2021? İşte konuyla ilgili detaylar...

2021 yılında altın fiyatları ne olur?

Vatandaşların altın fiyatları ne olacak ile ilgili sorularına yanıt olabilecek uzman tahminleri gelmeye devam ediyor. Credit Suisse altın fiyatları ile alakalı rekor zirveye iten faktörlerin meydana getirdiği duruma dikkat çekti. Bununla birlikte bankanın 2021 yılı altın tahmini yükseltildi. 2021 yılı altın fiyatları ile ilgili olarak gelecek yıl için altın fiyatı tahminini ons başına 2,500 dolar olarak güncelledi.

2021 yılında altın fiyatları tahmini ile alakalı banka analisti Fahad Tariq tarafından hazırlanan notta; zayıflayan doların, yaygın enflasyon beklentilerinin ve düşen ABD Hazine tahvil faizlerinin altındaki yükselişi destekleyeceği belirtildi. 2021 yılında altın tahminleri yanı sıra mücevher için altının talebinin de destek sağlayacağı aktarıldı. Vatandaşlar seneye altın fiyatları ne kadar olacak konusunu araştırıyor. Bankanın 2021 yılı için bir önceki tahmini ise ons başına 1,800 dolar seviyesinde idi.

Altın ne olacak?

2021 altın yorumları merak edilirken Tariq, bir süredir görülen geri çekilmenin beklendiğini belirtti. Aynı zamanda Tariq, altın için orta vadeli görünümlerinin yukarı yönlü şekilde kalmaya devam ettiğini ve makroekonomik faktörlerin bu durumu desteklediğini aktardı. Aynı zamanda 2020 yılının geri kalanı için de altın fiyatları ne olacak konusunda beklentilerini belirtti.

Credit Suisse, 2020’nin kalan kısmı için fiyatların ortalama 2,000 dolar seviyesinde olacağını bekliyor. Credit Suisse tarafından 2022 yılı için ise 2021’e göre yaşanabilecek bir düşüş ile beraber 2,200 dolar seviyesi bekleniyor. Şimdi, ons altın 2500 dolar olur mu konusu tartışılıyor.

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