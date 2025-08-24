2021 yılında başlamıştı! Resmen bir devir kapandı 'Patlama yapmaz' diyerek açıkladı 'Çok büyük rakam'

Bir dönem geçtiğimiz günlede Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile kapandı. Buna göre, KKM hesabı artık açılamayacak ve mevcut hesaplar yenilenmeyecek. 2021 yılında Merkez Bankası tarafından başlatılan Kur Korumalı Mevduat (KKM) sistemi sona erdi. Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada, "Bu karar ile birlikte KKM’nin TL’ye geçişine ve yenilenmesine ilişkin toplam hedef kaldırılmıştır" denildi.

"MERKEZ BANKASI KARŞILIYORDU"

Konu ile ilgili Ekonomist Mahmut Aydoğmuş Ekol TV'ye açıklamalarda bulundu. Aydoğmuş, geçmiş yıllarda da bu sistemin uygulandığını ancak pozitif sonuç vermediğini hatırlattı. Ödenen bir bedel olduğunun altını çizen Aydoğmuş, şu cümleleri kurdu:

"58 milyar dolar civarında bir maliyet simülasyonu var. Bunun içerisinde tabii bu uygulama ilk geldiği zaman TL'den KKM'ye çevrilenlerin maliyetini hazine, dövizden KKM'ye çevrilenlerin maliyetini de Merkez Bankası karşılıyordu. Yıl içerisinde bütçede bunların görünmesi istenmedi. Bütçe performansını olumsuz etkilediğinden dolayı onlar hazine tarafından Merkez Bankası'na intikal ettirildi. Dolayısıyla bunun finansmanı Merkez Bankası sağlamaya başladı. Burada kurdan kaynaklanan kambiyo zararını tabii KKM sahipleri açısından da kambiyo karını Merkez Bankası finanse etti. Birinci zarar burası"

"VAZGEÇİLEN VERGİ"

Kur korumalı mevduattan elde edilen kazançları biz kurumlar vergisinden istisna ettik diyen Aydoğmuş, "Dolayısıyla burada vazgeçtiğimiz vergi harcaması diye tabir ettiğimiz bir kısım var. Yani dolayısıyla bunun da artık tahsili hazineye bir maliyet olarak yansıdı" dedi.

KKM'de stopajın o dönem için sıfıra indirildiğini ifade eden Aydoğmuş, "Sonra kademeli olarak artırıldı tabii. Tabii bu stopajı da yapmayarak buradan da bir vazgeçilen bir vergi oldu ve toplamda bu işin hazineye bugün itibarıyla yaklaşık olarak maliyeti 58-59 milyar dolar civarında. Türkiye ekonomisi açısından çok büyük bir rakam" şeklinde konuştu.

PİYASALAR NASIL ETKİLENECEK?

Piyasaların nasıl etkileneceğine dair de konuşan Aydoğmuş, cümlelerini şu şekilde tamamladı:





"Dolar patlama yapmaz. Manipülatif söylemde bulunmaya gerek yok. Kur Korumalı Mevduatın yerine bir şey koymasınlar daha iyi. Türkiye bir döviz akışı geliyor ve buradan da bir rezerv topluyor. Yani piyasadaki dövizi çekip piyasaya TL sunuyor. Sonra da likidite operasyonlarıyla TL'yi de dengelemeye çalışıyor. Şu anda yaptığı işlem tamamen bu yönde. Carry trade dediğimiz yurt dışında yerleşik gerçek kişilerin ya da kurumların Türkiye'ye gelip bunları TL'ye çevirip mevduata, borsaya ya da çeşitli devlet iç borçlanma senetlerine yatırım yaptıklarını görüyoruz. Ama bunun en belli spesifik uygulaması mevduat faizleri ile ilgili. Çünkü yüksek seviyede bir mevduat faizi var. Şimdi bunlar geliyor diyelim ki milyon olan birisi geliyor Türkiye'ye 41 liradan çeviriyor. Sonra bunu vadeli mevduata yatırıyor. 32 günlük, 91 günlük, 182 günlük her neyse kendi tercihi doğrultusunda. Carry Trade'in gelebilmesi için giriş tarihi ve çıkış tarihi arasında kur makası o bandın çok yüksek seviyede seyretmemesi lazım. Burada bir kambiyo zararı oluşursa çünkü o reel getirisinden götürecektir. O yüzden şu anda Merkez Bankası dövizi baskılamakla meşgul, dövizi baskılıyor. Türkiye bu anlamda ciddi bir döviz geliyor"