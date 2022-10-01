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2022-2023 VGM burs başvurusu ne zaman? VGM burs başvuru tarihleri ve ücreti!

01.10.2022 22:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

VGM burs başvuru tarihleri ve ücreti merak konusu oldu. 2022-2023 eğitim öğretim döneminin başlamasıyla beraber, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından verilen VGM burs başvuruları da araştırılıyor. Peki VGM burs başvurusu ne zaman? İşte 2022-2023 VGM burs başvuru tarihleri...

2022-2023 VGM burs başvurusu ne zaman? VGM burs başvuru tarihleri ve ücreti!

VGM burs başvurusu ne zaman, sorusunun yanıtı son gelişmeler ile takip ediliyor. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nün burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından VGM burs sonuçları üniversite öğrencileri için ilan ediliyor. Geçen sene Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün yükseköğrenim burs başvuruları 1 Kasım'da başlamıştı. Peki 2022- 2023 VGM burs başvuruları ne zaman?

VGM BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

2022-2023 eğitim yılı VGM burs başvurusu tarihleri henüz netlik kazanmadı.
Geçtiğimiz yıl ise ortaöğrenim burs başvuruları 15 Ekim 2021 tarihinde; yükseköğrenim burs başvuruları ise 1 Kasım 2021'de başlamıştı. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

VGM BURS ÜCRETİ NE KADAR?

2021-2022 eğitim yılında eğitim yardımı/burs miktarlarında artış yapılmış olup ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 100,00 TL, yükseköğrenim bursu aylık 400,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu ise aylık 600,00 TL olarak belirlenmişti. Bu seneki burs miktarının takvimin açıklanması ile netlik kazanması bekleniyor.


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