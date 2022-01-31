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2022 Asgari ücret ne zaman yatacak? Asgari ücret 2022 hangi gün hesaplara yatacak?

31.01.2022 21:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ay sonunun gelmesiyle beraber vatandaşlar zamlı asgari ücretin ne zaman yatacağını merak ediyor. Yapılan zam ile birlikte 4 bin 250 liraya yükselen asgari ücretin hesaplara yansıyacağı tarih sorgulanmaya başlandı. Peki asgari ücret ne zaman yatacak? Asgari ücret 2022 hangi gün hesaplara yatırılacak? İşte detaylar...

2022 Asgari ücret ne zaman yatacak? Asgari ücret 2022 hangi gün hesaplara yatacak?

Asgari ücrette zam pazarlığı geçtiğimiz sene Aralık ayı sonunda tamamlanmıştı. Yeni zam oranı ise Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Çalışanlar ay sonunun gelmesiyle beraber ücretin hesaplara yatacağı tarihi merak ediyor.

2022 ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN YATACAK?

Yeni yılda verilecek asgari ücret zammı Aralık ayında belli olmuştu. Dolayısıyla asgari ücret Ocak ayından itibaren geçerli olmaya başlamış durumda. 2022 yılı Ocak ayının maaşı Şubat ayı itibariyle yatacağı için ilk ödemeler Şubat ayı ile birlikte ödenmeye başlanacak.

Yarın Şubat ayının ilk günü olması nedeniyle ücretler çalışanların hesaplarına yatırılmaya başlanacak.

2022 YILINDA ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 senesi asgari ücret zammını daha önce kamuoyu ile paylaşmıştı. Asgari ücret 2022 yılı için 4.253,40 Türk lirası olarak duyuruldu.

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AGİ ise 2022 yılında bekar biri için 403 TL oldu. Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz biri için AGİ 483,2 TL iken, evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu biri için AGİ 544.9 TL oldu.

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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret AGİ
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