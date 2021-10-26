2022 Asgari ücret ve emekli zammı ne kadar olacak? Emekliye asgari ücret zammı mı olacak?

2022 senesinde asgari ücret ve emekli zammının ne kadar olacağı merak ediliyor. 9 milyon emekli vatandaşın Ocak ve Temmuz ayında iki kez olmak üzere maaşlarına zam aldığı biliniyor. Peki 2022 Asgari ücret ve emekli zammı ne kadar olacak?

2022 EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Ekonomistlerle yapılmış olan Ekim ayı anketine göre yıl sonu enflasyon beklentisi (2021 yılı TÜFE) yüzde 17,63 oldu. Bu tahminin gerçekleşmesi halinde emekli zammı ocak ayında yüzde 8,46 olarak öne çıkmış olacak. Buna göre en düşük esnaf emekli maaşı 2 bin 350 liradan 2 bin 548 liraya yükselecek.

Bağ-Kur tarım emeklileri için en düşük maaş 1.867 liradan 2.025 liraya yükselirken, taban aylık 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda ise 2.624 liradan 2.846 liraya, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 1.626 liradan 1.764 liraya çıkmış olacak.

2022 emekli maaşlarına yapılacak zam oranı için gözler Ocak ayının ilk günlerinde açıklanacak olan 2021 enflasyon rakamlarında olacak.

Temmuz 2021’de açıklanan enflasyon rakamları sonrası emekli maaşlarına yapılan zam belli olmuştu. Yapılan zamlara göre, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı yüzde 8,45 olacaktı. En düşük işçi emeklisinin aylığı 8,45 enflasyon zammıyla bin 567 TL'ye yükselmişti. En düşük esnaf emeklisinin aylığı bin 911 TL'ye, en düşük çiftçi emeklisinin aylığı ise bin 802 TL'ye çıkmıştı.

2022 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

2022 Asgari ücret zam pazarlıklarının Aralık ayı içerisinde başlaması beklenmekte. İşçi ve işveren sendikaları arasında yapılacak olan toplantıların ardından 2022 yılında uygulanacak olan Asgari ücret tutarının ne kadar olacağına Aralık ayının son günleri içerisinde kesinleşmiş olacak.

2022 yılında uygulanacak asgari ücret hesaplandığında enflasyonun 5-6 puan üzerinde bir artış yapıldığında asgari ücret yüzde 22 civarında zam görecektir.

Böyle bir durumda 2022 yılında brüt asgari ücret 4.364,50 TL'ye net asgari ücret ise 3.447,50 liraya yükselebilecek. Burada elbette küçük artış ve inişler de hesaba katılacak.



