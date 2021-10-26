FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 2022 Asgari ücret ve emekli zammı ne kadar olacak? Emekliye asgari ücret zammı mı olacak?

2022 Asgari ücret ve emekli zammı ne kadar olacak? Emekliye asgari ücret zammı mı olacak?

26.10.2021 02:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekliye asgari ücret zammı yapılıp yapılmayacağı merak edilirken 2022 senesi asgari ücret ve emekli zammı gibi konular merak konusu oldu. En düşük emekli maaşı yine araştırılan konuların başında gelmekte. Peki 2022 Asgari ücret ve emekli zammı ne kadar olacak? Emekliye asgari ücret zammı mı olacak? İşte ayrıntılar...

2022 Asgari ücret ve emekli zammı ne kadar olacak? Emekliye asgari ücret zammı mı olacak?

2022 senesinde asgari ücret ve emekli zammının ne kadar olacağı merak ediliyor. 9 milyon emekli vatandaşın Ocak ve Temmuz ayında iki kez olmak üzere maaşlarına zam aldığı biliniyor. Peki 2022 Asgari ücret ve emekli zammı ne kadar olacak?

2022 EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Ekonomistlerle yapılmış olan Ekim ayı anketine göre yıl sonu enflasyon beklentisi (2021 yılı TÜFE) yüzde 17,63 oldu. Bu tahminin gerçekleşmesi halinde emekli zammı ocak ayında yüzde 8,46 olarak öne çıkmış olacak. Buna göre en düşük esnaf emekli maaşı 2 bin 350 liradan 2 bin 548 liraya yükselecek.

Bağ-Kur tarım emeklileri için en düşük maaş 1.867 liradan 2.025 liraya yükselirken, taban aylık 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda ise 2.624 liradan 2.846 liraya, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 1.626 liradan 1.764 liraya çıkmış olacak.
2022 emekli maaşlarına yapılacak zam oranı için gözler Ocak ayının ilk günlerinde açıklanacak olan 2021 enflasyon rakamlarında olacak.

616x321-kredi-faiz-oranlari-ne-kadar-oldu-akbank-ziraat-vakifbank-garanti-teb-kredi-hesaplama-nasil-yapilir-1590355889439

Temmuz 2021’de açıklanan enflasyon rakamları sonrası emekli maaşlarına yapılan zam belli olmuştu. Yapılan zamlara göre, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı yüzde 8,45 olacaktı. En düşük işçi emeklisinin aylığı 8,45 enflasyon zammıyla bin 567 TL'ye yükselmişti. En düşük esnaf emeklisinin aylığı bin 911 TL'ye, en düşük çiftçi emeklisinin aylığı ise bin 802 TL'ye çıkmıştı.

2022 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

2022 Asgari ücret zam pazarlıklarının Aralık ayı içerisinde başlaması beklenmekte. İşçi ve işveren sendikaları arasında yapılacak olan toplantıların ardından 2022 yılında uygulanacak olan Asgari ücret tutarının ne kadar olacağına Aralık ayının son günleri içerisinde kesinleşmiş olacak.

2022 yılında uygulanacak asgari ücret hesaplandığında enflasyonun 5-6 puan üzerinde bir artış yapıldığında asgari ücret yüzde 22 civarında zam görecektir.

Böyle bir durumda 2022 yılında brüt asgari ücret 4.364,50 TL'ye net asgari ücret ise 3.447,50 liraya yükselebilecek. Burada elbette küçük artış ve inişler de hesaba katılacak.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kehanet gibi açıklama: ABD'den başlayıp dünyaya yayılacakKehanet gibi açıklama: ABD'den başlayıp dünyaya yayılacak
Ekim fırsatı! Bu hediyeye herkes bayılacakEkim fırsatı! Bu hediyeye herkes bayılacak
Mastercard'tan kripto para hamlesiMastercard'tan kripto para hamlesi
Anahtar Kelimeler:
asgari ücret emekli maaşı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan: Her evde, kapıcısında araba var

Erdoğan: Her evde, kapıcısında araba var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 büyükelçi açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 büyükelçi açıklaması

Twitter'in kurucusundan kehanet gibi iddia!

Twitter'in kurucusundan kehanet gibi iddia!

Mastercard'tan kripto para hamlesi

Mastercard'tan kripto para hamlesi

EPGİS duyurdu: Benzine 44 kuruş zam

EPGİS duyurdu: Benzine 44 kuruş zam

Ben olsam bu fiyattan altın almam

Ben olsam bu fiyattan altın almam

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Asgari ücret ve emekli zammında son durum

Asgari ücret ve emekli zammında son durum

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Merkez Bankası ekim ayı faiz kararını açıkladı!

Merkez Bankası ekim ayı faiz kararını açıkladı!

40 dakikalık mesafeyi 10 dakikaya indirdi

40 dakikalık mesafeyi 10 dakikaya indirdi

LPG otogaza 22 kuruş zam

LPG otogaza 22 kuruş zam

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.