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2022'de emekli olana ilave ikramiye! 3600 ek göstergede son gün: Maaşlara 2.272 TL'lik fark...

14.01.2023 08:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaklaşık 5 milyon 300 bin memur ve emekli memuru kapsayan ek gösterge düzenlemesi yarın yürürlüğe girecek. Düzenleme ile çalışanların maaşları ortalama 260 lira, 30 yıl üzerinden emekli olanların aylıklarında ise yaklaşık 2 bin 561 lira ek gösterge artışı yapılacak. Ayrıca 2022 yılında emekli olanlar için ilave bir emekli aylığı söz konusu olacak.

2022'de emekli olana ilave ikramiye! 3600 ek göstergede son gün: Maaşlara 2.272 TL'lik fark...

Ek gösterge düzenlemesinde gözler 15 Ocak'a çevrildi. Düzenleme 5,3 milyon memur ve emeklisini kapsıyor. Memur ve emeklileri hem 3600 ek göstergenin getirdiği artıştan hem de yüzde 30'luk maaş artışından yararlanacak.

TRT Haber'e konuşan Çalışma Ekonomisti Tarkan Zengin, "Hizmet süresine göre değişmekle birlikte bu kişilerin maaşları yüzde 21,9 ile yüzde 24,7 arasında artış olacak. Bu yüzde 30 artışın dışında bu sağlandıktan sonra bir de yüzde 30 artış alacaklar" şeklinde konuştu.

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EMEKLİ MAAŞLARINDA YAKLAŞIK 2 BİN 272 LİRA ARTIŞ

30 yıl çalışarak emekli olan bir kamu görevlisinin ek göstergesi, 2200'den 3600'e yükseldiğinde aylığında ek gösterge artışı olacak. Zengin, "2200’den 3600 ek göstergeye geçtiği takdirde son yüzde 30 zamla birlikte maaşları 2.561 lira normalde artmış olacak. Yine 3000'den 3600'e geçenler açısından da sadece ek gösterge nedeniyle maaşlarındaki artış yaklaşık 2.272 Türk lirası olacak. Bir de zaten var olan maaşları yüzde 30 zamlanmış olacak" açıklamasını yaptı.

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Ek gösterge düzenlemesiyle aktif çalışanların maaşlarının ise 260 lira artacağı hesaplanıyor. Farkın bu ay içinde hesaplara yatırılması bekleniyor.

"İLAVE EMEKLİ İKRAMİYESİ SÖZ KONUSU"

Ekonomist Muhammet Bayram ise, "3600 ek gösterge düzenlemesi çalışanların maaşlarına az yansımakla beraber asıl artış emeklilerde ve emekli ikramiyesi alanlarda olacak. Bu yüzden emekli olmak isteyen bir çok memur emeklisi adayı var. 2022 yılında emekli olanlar için ilave bir emekli ikramiyesi söz konusu olacak. Buna ilişkin bir düzenleme olacaktır" dedi.

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İKRAMİYE FARKI 1 KEREYE MAHSUS OLMAK ÜZERE YATIRILACAK

İlave ikramiye tutarı, katsayı ve hizmet yılına göre değişecek. 2022'de emekli olan kamu görevlilerine ortalama 93 bin lira ikramiye farkı ödeneceği bildirildi. İkramiye farkı 1 kereye mahsus olarak yatırılacak.


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3600 ek gösterge

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