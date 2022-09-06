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  4. 2022 Doğal gaz yardımı başvuru şartları! Doğal gaz desteği başvurusu nasıl yapılır? İşte e-Devlet başvuru yöntemi!

2022 Doğal gaz yardımı başvuru şartları! Doğal gaz desteği başvurusu nasıl yapılır? İşte e-Devlet başvuru yöntemi!

06.09.2022 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğal gaz yardımı başvuru şartları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Doğal gaz Tüketim Desteği, geçtiğimiz sene olduğu gibi bu sene de vatandaşlara sunulmaya devam edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konu ile ilgili başvuru sürecinin de başladığını açıklamıştı. Peki 2022 doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır? İşte doğal gaz yardımı başvuru şartları...

2022 Doğal gaz yardımı başvuru şartları! Doğal gaz desteği başvurusu nasıl yapılır? İşte e-Devlet başvuru yöntemi!

Doğalgaz yardımı başvuru şartları Eylül ayının gelmesiyle beraber yeniden gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak Kabine toplantısının ardından bu kış da doğalgaz yardımının devam edeceğini açıklamıştı. Peki doğal gaz yardımı başvuru şartları neler?

DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Doğalgaz yardımı başvurularının 5 Eylül'den itibaren e-devlet üzerinden gerçekleştirileceği Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyuruldu.

İhtiyaç sahibi olmak şartıyla doğalgaz altyapısı bulunan 647 ilçe/beldede ikamet eden ve doğal gaz aboneliği olan bütün vatandaşların destekten yararlanabileceği önceki dönemde açıklanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerinin devamında, ''Kronik hastaların, yaşam destek cihazlarına bağlı ailelere doğalgaz desteği yüzde 5 fazlasıyla yapılacaktır. Şartları tutmadığı için diğer yardımlardan yararlanamayan 831 bin vatandaşımıza Temmuz ayında 427 milyon destek sağlamıştık. 1.6 milyon kişinin 1 milyar lirayı bulan Ağustos ayı ödemelerini 7 Eylül'de gerçekleştiriyoruz.'' ifadelerini kullandı.

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