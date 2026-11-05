En düşük emekli maaşı için canlı yayında rakam verdi! İşte 'kuvvetli' ihtimal

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı emekli maaşlarına iyileştirme sağlayacak düzenlemelere çevrildi. Gündemde seyyanen zam ve refah payına dair pek çok rakam ve ihtimal konuşulurken özellikle en düşük emekli maaşının ne kadar olacağı da merak ediliyor. Uzman isimden emekli maaşları ve düzenleme ihtimallerine dair değerlendirme geldi.

Emeklilerin enflasyon farkı için 4 aylık oran da ortaya çıktı. TÜİK tarafından son olarak açıklanan ekim enflasyonu ile beraber emekli maaşları için 4 aylık enflasyon farkı yüzde 8,29 olarak hesaplandı. En düşük emekli maaşı ise şu an için 23 bin 552 TL olarak uygulanıyor.

"TEMELDE İKİ SENARYO VAR"

Habertürk canlı yayınında konuşan Sosyal Güvenlik Uzmanı Doç. Dr. Okan Güray Bülbül, emekli maaşlarına yönelik düzenlemeye ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"2027 yılı bütçesinde emeklilere ayrılan payın arttırılacağının ifade edilmesi ve bunun emekli maaşlarına pozitif bir katkı olarak yansıyacağının ifade edilmesinden sonra senaryolar masaya gelmeye başladı. Fakat temelde aslında iki tane senaryonun olduğunu söyleyebiliriz. Birincisi mevcut enflasyon oranına yani zaten SSK ve Bağ-Kur emeklileriyle görevdeki memur ve memur emeklilerine uygulanacak zamma ilave olarak yüzdelik bir refah payı uygulaması. Bu geçtiğimiz yıllarda da yapılmıştı. Hatırlarsınız %50'ye kadar 12 puana kadar refah payı tamamlaması söz konusu olmuştu. Bunlardan ilk ihtimal bu. Yani doğrudan bugün itibarıyla 8.29 olan yıl sonunda 6 aylık enflasyonun varmasını beklediğimiz nokta olan 12'nin üzerine 3 puan ya da 8 puan bir refah payı uygulaması yüzdelik olarak zammın yukarıya doğru çekilmesi. Bu birinci ihtimal.

"SEYYANEN ZAM İHTİMALİNİ DAHA KUVVETLİ GÖRÜYORUM"

İkinci ihtimal de seyyanen zam ihtimali. Yani daha önce 2023 yılında görevdeki memurlara uygulanan 8.077'lik zam şeklinde rakamsal olarak 5.000 TL olabilir, 7.500 TL olabilir, 10.000 TL olabilir. Doğrudan emekli aylıklarında bir seyyanen artış yapılması ihtimali var. Şimdi bu iki ihtimali masaya yatırdığımızda hangisini daha kuvvetli olarak görüyorsunuz diye sorarsanız seyyanen zam ihtimalini daha kuvvetli görüyorum.

"İKİSİNİN AYNI ANDA OLMA İHTİMALİ YOK"

İkisinin aynı anda olma ihtimali yok. Çünkü zaten halihazırda en düşük emekli aylığı diye bir uygulamamız var. 2019 yılından itibaren uygulanıyor. 1.000 TL olarak başladı. Bugün gelinen rakam da 23.552 TL'ye ulaştı.

Bir yandan ne yazık ki diyorum bir yandan bu uygulamanın aslında olmasının ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Çünkü evet 23.552 TL olarak ödeniyor ama aslında kök aylıklarına baktığımızda ne yazık ki sistemde 2000 yılı sonrası emeklilere intibak yapılmaması nedeniyle 2008 sonrası aylık bağlama oranlarının düşmesi nedeniyle emekli aylıklarında genel olarak bir düşüş var. Dolayısıyla eğer bu uygulama olmasaydı hak edilen kök aylıklar daha düşük olacaktı. Fakat diğer taraftan bu rakam yeterli mi? Elbette yeterli değil. Daha yukarıda olması gerekirdi ve emeklilerin satın alma gücü korunurdu. Fakat ikisinin bir arada olma ihtimali bu nedenle mümkün değil. Çünkü 23.552 TL'lik rakam zaten en az %12 ile 26.378 seviyesine çıkacak Ocak itibarıyla. Bunun üzerine bir seyyanen zam olabilir. Ya da bu rakam %12 olan rakam %15'e %20'ye tamamlanabilir.

Fakat şöyle bir farklılık var. Eğer yüzdesel olarak bir artış uygulanırsa, refah payı artışı uygulanırsa bu kök aylığı yüksek olanların daha yüksek bir artış alması anlamına gelir. Seyyanen zam olursa kök aylıkları düşük olanlar görece bundan daha olumlu etkilenir.

Bu iki senaryoya ilave olarak bir iki ihtimal daha var. Bunlardan bir tanesi bu az önce söylediğimiz yüzdelik de olsa seyyanen de olsa artış oranının ya da seyyanen zam miktarının 65 yaş üzeri emeklilerimize daha yüksek oranda uygulanması, %5'lik bir uygulamanın %8'e çıkartılması ya da 5.000 liralık seyyanen zammın 7.500 TL'ye çıkartılması gibi. İkinci bir ihtimal de bu iki ihtimallerin alt ihtimali olarak aslında daha çok prim ödeyerek emekli aylığına kavuşmuş kişilerin daha yüksek oranda seyyanen zam ya da ilave refah payı alması. Bu ikisi de aslında sistemdeki dengenin korunması açısından önemli. Çünkü sosyal güvenlik sisteminde temel esas daha çok prim ödeyenin daha çok aylığa kavuşmasıdır. Bu dengeyi bozmamak adına bu iki dokunuş da bu iki ana uygulamaya eklenebilir Ocak ayında.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN TAHMİN

Enflasyon itibarıyla baktığımızda benim tahminim %12 civarında bir zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklileri.

Dolayısıyla bu da 23.552 TL'yi yani bugünkü rakamı 26.378 TL'ye çeker. Refah payı hariç olmak kaydıyla söylüyorum. Dolayısıyla bunun üstüne eklenecek rakamın ben 27.500 TL olacağını düşünüyorum. 27.500 TL'ye çekilir en düşük emekli aylığı rakamı. Bunun üstüne de bir seyyanen zam uygulanması söz konusu olabilir. Dolayısıyla bunun da en az 2.500 TL olacağını öngörürsek 30.000 liralık bir rakam ortaya çıkar. Bu tabii ki şu andan yalnızca bir öngörü. Çünkü bugünden tahmin etmek çok kolay değil takdir edersiniz ki. Önümüzde hem bütçe açısından kritik süreçler var hem de asgari ücret görüşmeleri yaklaşıyor. Buradaki rakam asgari ücreti de kamu çerçeve protokolünü de etkileyecek bir rakam olduğu için hassasiyetle belirlenecektir"