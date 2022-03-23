2022 Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Ramazan Bayramı ikramiyesi miktarı ne kadar olacak?

Her dini bayramda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından verilmiş olan emekli bayram ikramiyesi önceki sene Ramazan Bayramı'nda 1.100 TL'ye çıkarılmıştı. 2022 yılı başında yapılan memur ve emekli maaş zamlarının sonrasında bu sene ne kadar ödeme yapılacağı ise merak edilmeye başlandı.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

İkramiyelerin miktarı hakkında Prof. Dr. Cem Kılıç, "Emeklilere ikramiye uygulaması 2018 yılında başladı. 2018'de yılda 2 kere olmak üzere bütün emeklilere 1000 lira bayram ikramiyesi verilmişti. Geçen yılda bu rakam 1.100 liraya Bu sene ise enflasyondaki hareketlilik, memur maaş zamları bu çerçeve üzerinden düşündüğümüz zaman bu sene bu rakamın en düşük emekli maaşına çekilmesi gibi bir talep ortaya çıktı. Hükümet bu talebi değerlendirecektir. Benim tahminime göre emekli ikramiyesi 2000 lira civarına çekilebilir." şeklinde konuştu.

BAYRAM İKRAMİYESİ 2.500 TL'YE ÇIKAR MI?

Yılbaşında memur emeklisinin maaşında ek zam ile beraber yüzde 30.5 oranında artış olmuştu ve ek zamdan yoksun bırakılan işçi ve Bağ-Kur emekli aylığında yüzde 25.47 oranında artış gerçekleşmişti. Ek zamdan yararlandırılamayacak olan 11 milyonu aşkın işçi, esnaf ve çiftçi emeklisin ise, bayram ikramiyelerinin en az 2.500 liraya yükseltilmesini bekliyor. İkramiye miktarı henüz netleşmese de önümüzdeki günlerde belli olacak.

