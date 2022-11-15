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2022 emekli promosyon ücretleri yenilendi! En yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangileri? Dikkat, 10 bin TL için son gün yaklaştı!

15.11.2022 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 emekli promosyon ücretleri Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından güncellendi. Yaklaşık 14 milyon emekli vatandaş, maaşlarını aldıkları bankadan promosyon alabiliyor. Bilindiği üzere ödenecek tutarlar emekli aylığı tutarına göre belirleniyor. Peki, en yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangileri? İşte güncel emekli promosyon ücretleri...

2022 emekli promosyon ücretleri yenilendi! En yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangileri? Dikkat, 10 bin TL için son gün yaklaştı!

Emekli promosyon ücretleri Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın rakamlarda güncelleme yapmasının ardından, emekli vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Bilindiği üzere özel bankalar arasında devam eden promosyon yarışına SGK ile yeni anlaşma imzalayan kamu bankaları da katıldı. İşte güncel emekli promosyon ücretleri ve ayrıntılar...

Emekli promosyonu hangi banka ne kadar veriyor?

EN YÜKSEK EMEKLİ PROMOSYONU VEREN BANKALAR HANGİLERİ?

Emekli promosyonu ile ilgili bugün geldiğimiz noktada 10 TL'ye çıkan rakamlar bulunuyor.

Özel bankalar ile kamu bankalarının rekabetinin süremsi ile birlikte emekli promosyonu ücretinin bilhassa Ocak ayından sonra 15 bin TL'ye kadar yükselmesi ön görülüyor.

Öte yandan 19 banka SGK ile yeni bir sözleşme yaptı ve emekli promosyonu rakamlarında taban miktarları değişti.

Yapılan açıklama doğrultusunda emekli promosyonunun ilk başında 500 TL ile başlayan ödemeler 5 bin TL'ye yükseldi.

Emekli maaşı 3 bin 500 TL'ye kadar olan vatandaşlara 3 bin TL, maaşı, 3 bin 500 ila 7 bin 500 TL arası olan kişilere 3 bin 500 TL; 7 bin 500 TL ila 10 bin TL arası maaş alanlara ise 4 bin 500 TL ve 10 bin TL'den fazla maaş alan kişilere ise en az 5 bin TL emekli promosyonu ödemesi yapılıyor.

Yapılan açıklamaya göre bahsi geçen rakamların altında promosyon ödemesi yapılmayacak. Öte yandan yukarıdaki rakamlar üstünde belirlenen ödemeler için ise bir sınır yer almıyor.

Emekli promosyonu hangi banka ne kadar veriyor?

EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİ NE KADAR OLDU?

Güncel emekli promosyon tutarlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Emekli promosyonu hangi banka ne kadar veriyor?

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU ÖDEMELERİ GÜNCEL RAKAMLAR

Emekli promosyonu ücreti, maaşını Ziraat Bankası'ndan alan SGK'lı (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) vatandaşlar için şu şekilde:

3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 lira,

3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 lira,

7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 lira,

10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 lira tutarında olmak üzere Ziraaat Bankası tarafından 3 senelik peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.

Emekli promosyonu hangi banka ne kadar veriyor?

HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU TUTARI

Halkbank emekli promosyon tutarında güncellemeye gidildi.

Halkbank'tan yapılan açıklamaya göre; emekli maaş ödemelerini bu banka aracılığı ile alan kişilere; 3.500 lira altında emekli aylığı alanlara 3.000 lira, 3.500 lira ila 7.500 lira arasında emekli aylığı alanlara 3.500 lira, 7.500 lira ila 10.000 lira arasında emekli aylığı alanlara 4.500 lira ve 10.000 lira üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 lira tutarında olmak üzere 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılıyor.

Emekli promosyonu hangi banka ne kadar veriyor?

VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYONU ÖDEMESİ TUTARI

Emekli maaş ödemelerini Vakıfbank'tan alan vatandaşlar için emekli promosyon tutarları:

3.500 lira altında emekli aylığı alanlara 3.000 lira; 3.500 lira ila 7.500 lira arasında emekli aylığı alanlara 3.500 lira, 7.500 lira ila 10.000 lira arasında emekli aylığı alanlara 4.500 lira, 10.000 lira üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 lira tutarında olmak üzere 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılıyor.

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