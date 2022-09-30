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2022 Evde bakım maaşı sorgulama! Evde bakım maaşı yattı mı? Ödemeler ne zaman yapılacak?

30.09.2022 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evde bakım maaşı sorgulama ekranı pek çok vatandaş tarafından takip ediliyor. Her ay Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla evde bakım maaşı ödemeleri yapılıyor. Peki 2022 evde bakım maaşı sorgulama nasıl yapılır? Evde bakım maaşı ödemeleri ne zaman yapılacak?

2022 Evde bakım maaşı sorgulama! Evde bakım maaşı yattı mı? Ödemeler ne zaman yapılacak?

Evde bakım maaşı hakkında pek çok vatandaş sorgulamalar yapıyor. Söz konusu ödemenin hangi illerde yatırıldığı da merak edilen konulardan biri oldu. Belirli bazı şartları taşıyan vatandaşlara her ay evde bakım parası ödeniyor. Bakan Yanık'tan konu hakkında açıklama gelmişti. Yanık, toplam 1 milyar 849 milyon TL evde bakım yardımı ödemesi yapıldığını duyurmuştu.

EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

Evde bakım maaşı 15 Eylül tarihinde yatırılmaya başlandı. Ödemeler ay sonuna kadar sürecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 1 milyar 849 milyon TL 'Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladıklarını açıklayarak, "Her ay düzenli bir şekilde engelli vatandaşlarımızın hesaplarına yatırdığımız Evde Bakım Yardımı işlemlerinin takip edildiği elektronik bilgi sistemini bütünleşik sisteme entegre ettik. Ödemelerimizi şeffaf ve hızlı şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını sağlayan yeni sistem üzerinden yapıyoruz. Bu kapsamda bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 1 milyar 849 milyon TL 'Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladık. Bu ay 554 bin vatandaşımız 'Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanıyor" ifadelerini kullandı.

Bakanlık olarak engelli vatandaşların eğitim, sağlık, güvenlik, istihdam gibi temel haklarına tam olarak ulaşmak için çalıştıklarını ifade eden Yanık, "Hak temelli bir bakış açısıyla politikalar geliştiriyoruz. Bu yapacağımız ödemeyle birlikte bu yılın ilk 8 aylık döneminde ortalama 544 bin kişiye toplamda 11 milyar 353 milyon TL Evde Bakım Yardımı'nda bulunuyoruz. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim" dedi.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini yapabiliyor.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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Anahtar Kelimeler:
evde bakım maaşı
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