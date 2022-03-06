2022 FED faiz kararı açıklandı mı? FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

2022 yılı Mart ayı içerisinde piyasaların beklediği en önemli kararların başında Fed'in Faiz kararı bulunuyor. ABD Merkez Bankası (Fed) Toplantısı'nın yapılacağı tarih merak edilirken, faiz oranı da araştırma konusu oldu. Peki FED faiz kararı açıklandı mı?

FED FAİZ KARARI AÇIKLANDI MI?

FED faiz toplantısı 15-16 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirilecek. Yapılacak olan üçüncü toplantı ise 3-4 Mayıs tarihinde yapılacak. Fed Başkanı Jerome Powell da konu ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Powell Mart ayının faiz artırımı için uygun olduğunu düşündüğünü belirtti.

Ayrıca Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin, ABD ekonomisi üzerinde yüksek belirsizlik oluşturduğunu belirten Powell, "Fed durumu yakından izliyor. Faiz artışı sürecinin başlamasından sonra bilançoyu düşürmeye başlayacağız. Tedarik yollarında yaşanan bozulmalar daha da büyüdü ve beklenenden daha uzun sürecek." şeklinde konuştu.

Ek olarak Fed'in daha yüksek enflasyon risklerine karşı dikkatli olduğunu ifade eden Powell, ücret artışlarının pek çok yıla oranla çok daha hızlı olduğunu söyledi.

