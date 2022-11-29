2022 Kasım ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? İşte 2022 Kasım ayı enflasyon beklentisi...

Kasım ayı enflasyon oranı TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) tarafından açıklanacak. Kasım ayının sonu geldi. Bu aya ait enflasyon verilerinin ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Kasım ayı enflasyon rakamları 5 Aralık'ta TÜİK tarafından paylaşılacak.

2022 KASIM AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kasım ayı enflasyon rakamları 5 Aralık 2022 Pazartesi günü saat 10.00'da TÜİK tarafından açıklanacak.

Kasım ayı enflasyon rakamlarının da açıklanmasıyla, beş aylık enflasyon belli olacak. Aralık ayı enflasyon rakamları da açıklandığında 6 aylık enflasyon belli olacak ve emekli, memur, asgari ücret maaş zammı konuları netleşecek.

TÜİK tarafından açıklanan ekim ayı enflasyon verilerinde, TÜFE'de yüzde 3,54'lük artış meydana geldiği ve enflasyonun yıllık bazda yüzde 85,51'e yükseldiği görülmüştü.

TÜİK ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ AÇIKLANDI MI?

TÜİK beklenti anketi ise henüz yayımlanmadı. Konuya ilişkin açıklama yapıldığı takdirde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...



