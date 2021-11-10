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2022 kıdem tazminatı ne kadar olacak? İşte kıdem tazminatı hesaplama

10.11.2021 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca işçiyi ilgilendiren kıdem tazminatında değişiklik oluyor. Bu yıl için 8 bin 284 lira olarak belirlenen kıdem tazminatı tavanı Ocak 2022'de 9 bin lirayı geçecek. Beş yıl çalışan biri işten çıkarıldığında 45 bin lira ödeme alacak.

2022 kıdem tazminatı ne kadar olacak? İşte kıdem tazminatı hesaplama

Kıdem tazminatını hak eden çalışanlara sağlanacak ödemelerde üst sınır anlamına gelen kıdem tazminatı tavanı tüm çalışanları ilgilendiriyor. Tavan tazminat hesaplaması yapılırken maksimum devlet memurunun aldığı maaş dikkate alınır. Bu sene için kıdem tazminatı tavanı 8 bin 284 olarak belirlendi.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI NASIL HESAPLANIYOR?

Kıdem tazminatının tavanı, en yüksek devlet memuruna ödenen emekli ikramiyesine endekslenirken, en düşük kıdem tazminatı da asgari ücrete bağlı olarak artıyor.

Asgari ücret son yıllarda sadece yılda bir defa arttırılıyor. Asgari ücrete 2021 yılı için yüzde 21,56 zam yapılması sonrasında en düşük kıdem tazminatı tutarı da 3 bin 577 liraya yükselmişti.

ASGARİ ÜCRETE YAPILACAK ZAM KIDEM TAZMİNATINI ARTIRACAK

2021 yılının tamamlanmasına az bir süre kalırken, asgari ücret, emekli, maaşları gibi konular masaya yatırıldı. Kıdem tazminatı alt üst limiti asgari ücret ve memur maaşlarına göre belirleniyor. Önümüzdeki ay başlayacak asgari ücret görüşmeleri ve yılbaşında memur maaşlarına yapılacak zam ile kıdem tazminatının hem alt hem de üst limiti artacak. Alt limit brüt asgari ücrete göre hesaplanırken, üst limit memur maaşlarına göre belirlenir.

KİMLER KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR?

Çalışanın işveren tarafından işten çıkarılmış olması gerekiyor. Çalışan kendi isteği ile ayrılırsa, kıdem tazminatını alamıyor.

Çalışan işyerinde 1 yıl çalıştıktan sonra kıdem tazminatına hak kazanıyor.

Bir yıldan az çalışanlar kıdem tazminatına hak kazanamıyor.

KIDEM TAZMİNATI ÜST LİMİTİ MEMUR MAAŞLARINA GÖRE BELİRLENİYOR

Kıdem tazminatında alt limit asgari ücrete göre belirlenirken üst limit ise memur maaşlarına göre belirleniyor. Memur maaşlarındaki artışlar dikkate alındığında kıdem tazminatı üst limiti ocak ve temmuz ayları olmak üzere 6 ayda bir güncelleniyor.

KIDEM TAZMİNATI ALMA ŞARTLARI

Kıdem tazminatı almaya hak kazanabilmek için, aynı işverene bağlı iş yerlerinde en az bir yıl çalışmak gerekiyor. Kıdem tazminatı emekli olunduğunda, işveren işten çıkarttığında, işçi haklı bir nedenle iş akdini feshettiğinde alınabiliyor. Yaş dışındaki emeklilik koşullarını yerine getiren işçiler de işten ayrılarak kıdem tazminatı alabilirler.

Ayrıca erkek işçiler askere giderken, kadın işçiler de evlendikten sonra bir yıl içinde işten ayrıldıklarında kıdem tazminatı alabilirler.

Kıdem tazminatı hesaplanırken, brüt ücrete ilave olarak işçiye sağlanmış olan para ve para ile ölçülmesi mümkün akdi ve kanundan doğan menfaatler de dikkate alınıyor. Bordroda görünen brüt ücrete ilave olarak, yemek, servis-yol-ulaşım, barınma-kira yardımları, bayram harçlığı, yakacak-aydınlatma bedeli, giyim yardımı, kıdem ücreti, teşvik primi, ikramiyeler ve primler gibi ödemeler eklenerek “giydirilmiş ücret” bulunuyor.

Bir menfaat veya ödemenin giydirilmiş brüt ücrete dahil edilebilmesi için devamlılık arz etmesi gerekir. İşverenin iş yerinde verdiği yemek veya yemek karşılığı nakit para ya da yemek çekinin karşılığı olan tutar, giydirilmiş ücrete eklenir. İşçinin işe geliş – gidiş saatlerinde verilen servis hizmeti de dahil olmak üzere ulaşım parası şeklindeki ödemeler hesaba katılır.

Özel sağlık sigortası yardımı ya da hayat sigortası primi ödemeleri de kıdem tazminatına esas ücrete eklenir.

Bir yıl içinde ödenen ayni ve nakdi ödemeler toplanarak 360 güne bölünür. Hesaplanan 1 günlük ayni ve nakdi ödemenin 30 katı, brüt ücrete eklenerek giydirilmiş ücret bulunur.

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Anahtar Kelimeler:
kıdem tazminatı
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