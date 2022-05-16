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2022 kurbanlık fiyatları ne kadar olacak? Yüzde 50 artış...

16.05.2022 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala kurbanlık fiyatları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Kırmızı et fiyatlarının yükselmesiyle birlikte kurbanlık fiyatlarıyla ilgili İzmir Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Osman Civil'den önemli açıklama geldi.

2022 kurbanlık fiyatları ne kadar olacak? Yüzde 50 artış...

Et fiyatlarındaki artışla birlikte vatandaşlar kurbanlık fiyatlarını merak etmeye başladı. Kurbanlık fiyatlarıyla ilgili İzmir Kırmızı Et Üreticileri Birliği'nden son dakika açıklaması geldi.Civil, kırmızı ette genel olarak maliyet kaynaklı fiyat artışları ile tüketimde yaşanan düşüşün piyasada bir denge sağladığını söylerken, yem maliyetleri nedeniyle üreticinin yaz sonu anaç hayvanları kesime götürerek üretimden uzaklaşacağını da belirtti.

Civil, 9 Temmuz'da başlayacak olan Kurban Bayramı için geçen yıl 1.800 TL olan küçükbaş ve 25-30 bin aralığında olan büyükbaş fiyatlarında bu yılki fiyatları açıklarken şunları söyledi:

"Kurbanlık talebinde ekonomik sebeplerden dolayı azalma olacağını düşünüyoruz. Asıl sorun yaz bittiği dönem yaşanacak. İşletmelerde hala kesime gidecek hayvan var. Talebi karşılıyor ancak eylülden itibaren anaç hayvanların kesime götürüleceğini öngörüyoruz. Büyükbaş kurbanlıklar 60-70 bin lira, küçükbaş kurbanlıklar da ortalama 3-4 bin lira olur."

KIRMIZI ET FİYATLARINA YENİ ZAM GELDİ!

Ramazan ayı öncesinde zam üstüne zam gelen kırmızı et fiyatlarına bir zam daha geldi. Et fiyatları bir ayda 40 TL birden zamlandı. Yeni zamla birlikte dana kıymanın kilosu 150 TL'ye, bonfilenin kilosu 210 liraya, kuşbaşı 160 TL'ye, antrikot ve kuzu pirzolanın kilosu da 200 liraya çıktı.

2021 KURBANLIK FİYATLARI

2021 yılında ortalama kurban fiyatları, hayvan başına büyükbaşta 6 bin 500 lira ile 35 bin lira, küçükbaşta ise 1300 lira ile 5 bin lira arasında değişiyordu.

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Kurban Bayramı
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