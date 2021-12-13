2022 KYK burs sonuçları açıklandı mı? KYK burs başvuru sonucu ne zaman açıklanacak?

KYK burs sonuçları ile ilgili geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Bakan Kasapoğlu, en adil şekilde süreci yürütmek için çalıştıklarını belirterek, kısa süre içerisinde 2022 KYK sonuçlarının açıklanacağını duyurmuştu. 5 Kasım - 10 Kasım tarihlerinde alınan KYK burs başvurularının artık açıklanması bekleniyor.

2022 KYK BURS SONUÇLARI BUGÜN AÇIKLANIR MI?

2022 KYK burs sonuçları henüz açıklanmadı. 5 Kasım - 10 Kasım tarihlerinde başvurular alınmıştı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tam olarak tarih vermese de Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Instagram’dan yaptığı açıklamada, süreci en adil şekilde yürütmek için çalıştıklarını vurgulayarak, sonuçların en kısa sürede tamamlanacağını vurgulamıştı.

Geçtiğimiz yıl, 28 Ekim - 8 Kasım tarihlerinde alınan KYK başvuruları, 7 Aralık’ta açıklanmıştı.

KYK BURS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan (GSB) yapılması beklenen açıklamanın sonuçlar GSB ve e-Devlet kapısı üzerinden erişime açılacak.

Burs/kredi hakkı hakkı elde eden adayların e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini okuyup onaylamaları gerekiyor. Taahhütname onayı e-Devlet mobil uygulamasından yapılamıyor.

KYK TAAHHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR?

Başvuru esnasında öğrencilerin beyan ettiği sosyal, ekonomik ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirmelerin ardından başvuru yapan öğrencilere burs veya öğrenim kredisi verilecek.

Yapılacak değerlendirme sürecinde, öğrencilerin başarı durumu yüzde 40 oranında dikkate alınıyor. Yükseköğrenime ilk kez giren öğrencilerin ÖSYM tarafından hesaplanan puan türü ve puanı, ara sınıflarda ise yükseköğretime kayıt yaptırdığı tarihteki puan türü ve puanı üzerinden hesaplanıyor.

Değerlendirmenin ardından burs ya da kredi tahsisi yapılan öğrenciler, GSB’nin yurtkur.gsb.gov.tr internet sayfasından duyuruluyor. Burs ya da kredi alan 18 yaş ve üzerinde olan öğrenciler, taahhütnamelerini www.turkiye.gov.tr internet sayfasından Kurum linkine ulaşarak e-devlet şifreleri ile; 18 yaşından küçük öğrenciler, taahhütnamelerini www.turkiye.gov.tr internet sitesi üzerinden Kurum linkine ulaşarak anne ya da babanın e-Devlet şifresi ile veli onayı verildikten sonra kendi e-devlet şifreleri ile 15 yaşından küçük veya anne ve babası olmayan öğrenciler ise anne ya da babaları şayet her ikisi de yoksa kanunu vasileri ile beraber kendilerine en yakın Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürlüklerinden herhangi birine belgeleri (vasi kararı, kimlik vb.) ile giderek taahhütnamelerini onaylayabilir.

Taahhütnamesini onaylamayanlar burs ya da kredi imkânından yararlanamayacak olup ayrıca bilgilendirilmeyeceklerdir.



