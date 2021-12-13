FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 2022 KYK burs sonuçları açıklandı mı? KYK burs başvuru sonucu ne zaman açıklanacak?

2022 KYK burs sonuçları açıklandı mı? KYK burs başvuru sonucu ne zaman açıklanacak?

13.12.2021 08:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

GSB sorgulama sayfası, 2022 KYK burs ve kredi sonuçlarını bekleyen adaylar tarafından yoğun bir şekilde ziyaret ediliyor. Uzun zamandır açıklanması beklenen KYK burs sonuçları için gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan gelecek açıklamaya çevrildi.

KYK burs sonuçları ile ilgili geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Bakan Kasapoğlu, en adil şekilde süreci yürütmek için çalıştıklarını belirterek, kısa süre içerisinde 2022 KYK sonuçlarının açıklanacağını duyurmuştu. 5 Kasım - 10 Kasım tarihlerinde alınan KYK burs başvurularının artık açıklanması bekleniyor.

2022 KYK BURS SONUÇLARI BUGÜN AÇIKLANIR MI?

2022 KYK burs sonuçları henüz açıklanmadı. 5 Kasım - 10 Kasım tarihlerinde başvurular alınmıştı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tam olarak tarih vermese de Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Instagram’dan yaptığı açıklamada, süreci en adil şekilde yürütmek için çalıştıklarını vurgulayarak, sonuçların en kısa sürede tamamlanacağını vurgulamıştı.

Geçtiğimiz yıl, 28 Ekim - 8 Kasım tarihlerinde alınan KYK başvuruları, 7 Aralık’ta açıklanmıştı.

KYK BURS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan (GSB) yapılması beklenen açıklamanın sonuçlar GSB ve e-Devlet kapısı üzerinden erişime açılacak.

Burs/kredi hakkı hakkı elde eden adayların e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini okuyup onaylamaları gerekiyor. Taahhütname onayı e-Devlet mobil uygulamasından yapılamıyor.

KYK TAAHHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR?

Başvuru esnasında öğrencilerin beyan ettiği sosyal, ekonomik ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirmelerin ardından başvuru yapan öğrencilere burs veya öğrenim kredisi verilecek.

Yapılacak değerlendirme sürecinde, öğrencilerin başarı durumu yüzde 40 oranında dikkate alınıyor. Yükseköğrenime ilk kez giren öğrencilerin ÖSYM tarafından hesaplanan puan türü ve puanı, ara sınıflarda ise yükseköğretime kayıt yaptırdığı tarihteki puan türü ve puanı üzerinden hesaplanıyor.

Değerlendirmenin ardından burs ya da kredi tahsisi yapılan öğrenciler, GSB’nin yurtkur.gsb.gov.tr internet sayfasından duyuruluyor. Burs ya da kredi alan 18 yaş ve üzerinde olan öğrenciler, taahhütnamelerini www.turkiye.gov.tr internet sayfasından Kurum linkine ulaşarak e-devlet şifreleri ile; 18 yaşından küçük öğrenciler, taahhütnamelerini www.turkiye.gov.tr internet sitesi üzerinden Kurum linkine ulaşarak anne ya da babanın e-Devlet şifresi ile veli onayı verildikten sonra kendi e-devlet şifreleri ile 15 yaşından küçük veya anne ve babası olmayan öğrenciler ise anne ya da babaları şayet her ikisi de yoksa kanunu vasileri ile beraber kendilerine en yakın Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürlüklerinden herhangi birine belgeleri (vasi kararı, kimlik vb.) ile giderek taahhütnamelerini onaylayabilir.

Taahhütnamesini onaylamayanlar burs ya da kredi imkânından yararlanamayacak olup ayrıca bilgilendirilmeyeceklerdir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Vahşet! Çocuklarının gözü önünde annelerini katlettiVahşet! Çocuklarının gözü önünde annelerini katletti
PARTNER Yemeyen bin pişman! O hastalığa kalkan oluyor Yemeyen bin pişman! O hastalığa kalkan oluyor
Merkez Bankasının faiz kararı ne olacak?Merkez Bankasının faiz kararı ne olacak?
Anahtar Kelimeler:
KYK Mehmet Muharrem Kasapoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında sinir krizi geçirmişti! Serkan Kıyak intihar etti

Canlı yayında sinir krizi geçirmişti! Serkan Kıyak intihar etti

Sosyal medyadan duyurdu! "127 liraydı 325 lira oldu"

Sosyal medyadan duyurdu! "127 liraydı 325 lira oldu"

Asgari ücrette kritik hafta! Netleşecek

Asgari ücrette kritik hafta! Netleşecek

DİSK'ten asgari ücret mitingi: 5200 lira talep edildi

DİSK'ten asgari ücret mitingi: 5200 lira talep edildi

Marketlerde fiyatı 18 TL'yi buldu: İnsanlara acımadan satıyorlar

Marketlerde fiyatı 18 TL'yi buldu: İnsanlara acımadan satıyorlar

Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Kış aylarında doğalgazdan tasarruf etmenizi sağlayacak en iyi kombi çeşitleri

Kış aylarında doğalgazdan tasarruf etmenizi sağlayacak en iyi kombi çeşitleri

Türk-İş asgari ücret için ilk kez rakam açıkladı

Türk-İş asgari ücret için ilk kez rakam açıkladı

Kış yaklaşırken ısı yalıtımı çalışmaları yapmak için ihtiyaç duyabilecekleriniz

Kış yaklaşırken ısı yalıtımı çalışmaları yapmak için ihtiyaç duyabilecekleriniz

Son Dakika: Hazine Bakanı Nebati'den asgari ücret açıklaması

Son Dakika: Hazine Bakanı Nebati'den asgari ücret açıklaması

Asgari ücret ne kadar olacak? İşte konuşulan rakamlar

Asgari ücret ne kadar olacak? İşte konuşulan rakamlar

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) indirim! Resmî Gazete'de yayımlandı

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) indirim! Resmî Gazete'de yayımlandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.