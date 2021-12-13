FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. KYK burs taahhütname onayı nedir? e-Devlet KYK burs taahhütnamesi nasıl yapılır?

KYK burs taahhütname onayı nedir? e-Devlet KYK burs taahhütnamesi nasıl yapılır?

13.12.2021 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KYK burs taahhütname onayı, sonuçların açıklanmasının ardından yapılacak. Burs başvuruları kabul edilen üniversite öğrencilerinin işlemlerinin tamamlanması için KYK burs taahhütname onayını yapması gerekiyor.

Burs ya da kredi hakkı kazananlar, e-Devlet kapısı üzerinden taahhütnameyi onaylaması gerekiyor. e-Devlet kapısı üzerinden KYK burs taahhütnamesi onayı, zorunludur. KYK burs taahhütname onayını yapmayanlara burs ya da kredi ödenmeyecektir.

KYK BURS TAAHHÜTNAME ONAYI NEDİR?

Değerlendirmenin ardından burs ya da kredi tahsisi yapılan öğrencilerin yapacakları iş ve işlemler sonuç açıklama sayfasında ayrıntılı olarak paylaşılmaktadır. Burs ya da kredi almaya hakkı elde eden öğrencilerin belirtilen tarihlerde e-Devlet’ten burs/kredi onay işlemi sayfasında bulunan “taahhütname onayı” işlemini yapmaları gerekiyor. KYK burs taahhütname onayı ile öğrenci, kendisinden istenen tüm şartları taşıdığını ve kabul ettiğini beyan eder.

KYK SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Burs/kredi taahhütnamesini onaylayanlar, "Aylık bazda ve izleyen senelerdeki artış oranları dikkate alınarak kendilerine ödenecek olan öğrenim kredisi tutarını, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen üretici fiyat endeksi (ÜFE) artışları uygulanmak suretiyle hesaplanacak tutar üzerinden ve belirtilen şartlarla ödeyeceğini, öğrenim kredisi ve burs tutarları ile yıllar bazında artırılan bu tutarların kendilerine banka aracılığıyla ödenmesini, taahhütname aşamasında belirtilen tutarın tahmini rakam olduğunu" kabul ve taahhüt eder.

TAAHHÜTNAME ONAYI İÇİN TIKLAYIN

KYK burs taahhütname onayı nedir? e-Devlet KYK burs taahhütnamesi nasıl yapılır?

E-DEVLET ÜZERİNDEN KYK BURS TAAHHÜTNAMESİ NASIL YAPILIR?

Değerlendirmenin ardından burs ya da kredi tahsisi yapılanlar, https://kygm.gsb.gov.tr/ internet sayfasından duyurulmaktadır. Burs ya da kredi alacak 18 yaş ve üzerinde olan öğrenciler, taahhütnamelerini e-Devlet kapısının https://www.turkiye.gov.tr/ internet sayfası üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın linkine ulaşarak e-Devlet şifreleri ile; 18 yaşından küçükler, taahhütnamelerini e-Devlet kapısı üzerinden bakanlığın linkine ulaşarak anne ya da babanın e-Devlet şifresi ile veli onayı verildikten sonra kendi e-Devlet şifreleri ile; 15 yaşından küçük veya anne ve babası olmayan öğrenciler de anne ya da babaları şayet her ikisi de yoksa kanunu vasileri ile beraber kendilerine en yakın Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinden herhangi birine belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile giderek taahhütnamelerini onaylatabilirler.

Taahhütnamesini onaylamayanlara, burs ya da kredi ödenmeyecektir. Ayrıca bildirim de yapılmayacaktır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Köpeğin boğazını sıkıp işkence yaptı! Dehşet anları kameradaKöpeğin boğazını sıkıp işkence yaptı! Dehşet anları kamerada
PARTNER "Bu hastalık bana çok şey öğretti" "Bu hastalık bana çok şey öğretti"
Altın yatırımcılarının gözü Fed toplantısındaAltın yatırımcılarının gözü Fed toplantısında
Anahtar Kelimeler:
KYK
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında sinir krizi geçirmişti! Serkan Kıyak intihar etti

Canlı yayında sinir krizi geçirmişti! Serkan Kıyak intihar etti

7 yaşındaki kızını öldürmüştü! Vahşette tüyler ürperten detay...

7 yaşındaki kızını öldürmüştü! Vahşette tüyler ürperten detay...

Asgari ücrette kritik hafta! Netleşecek

Asgari ücrette kritik hafta! Netleşecek

Merkez Bankasının faiz kararı ne olacak?

Merkez Bankasının faiz kararı ne olacak?

Emeklilere 'maaş düzeltmesi' müjdesi

Emeklilere 'maaş düzeltmesi' müjdesi

Altın yatırımcılarının gözü Fed toplantısında

Altın yatırımcılarının gözü Fed toplantısında

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Yüksek performanslı en iyi buzdolabı modelleri

Yüksek performanslı en iyi buzdolabı modelleri

Türk-İş asgari ücret için ilk kez rakam açıkladı

Türk-İş asgari ücret için ilk kez rakam açıkladı

Kış yaklaşırken ısı yalıtımı çalışmaları yapmak için ihtiyaç duyabilecekleriniz

Kış yaklaşırken ısı yalıtımı çalışmaları yapmak için ihtiyaç duyabilecekleriniz

Son Dakika: Hazine Bakanı Nebati'den asgari ücret açıklaması

Son Dakika: Hazine Bakanı Nebati'den asgari ücret açıklaması

Asgari ücret ne kadar olacak? İşte konuşulan rakamlar

Asgari ücret ne kadar olacak? İşte konuşulan rakamlar

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) indirim! Resmî Gazete'de yayımlandı

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) indirim! Resmî Gazete'de yayımlandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.