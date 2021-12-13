KYK burs taahhütname onayı nedir? e-Devlet KYK burs taahhütnamesi nasıl yapılır?

Burs ya da kredi hakkı kazananlar, e-Devlet kapısı üzerinden taahhütnameyi onaylaması gerekiyor. e-Devlet kapısı üzerinden KYK burs taahhütnamesi onayı, zorunludur. KYK burs taahhütname onayını yapmayanlara burs ya da kredi ödenmeyecektir.

KYK BURS TAAHHÜTNAME ONAYI NEDİR?

Değerlendirmenin ardından burs ya da kredi tahsisi yapılan öğrencilerin yapacakları iş ve işlemler sonuç açıklama sayfasında ayrıntılı olarak paylaşılmaktadır. Burs ya da kredi almaya hakkı elde eden öğrencilerin belirtilen tarihlerde e-Devlet’ten burs/kredi onay işlemi sayfasında bulunan “taahhütname onayı” işlemini yapmaları gerekiyor. KYK burs taahhütname onayı ile öğrenci, kendisinden istenen tüm şartları taşıdığını ve kabul ettiğini beyan eder.

Burs/kredi taahhütnamesini onaylayanlar, "Aylık bazda ve izleyen senelerdeki artış oranları dikkate alınarak kendilerine ödenecek olan öğrenim kredisi tutarını, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen üretici fiyat endeksi (ÜFE) artışları uygulanmak suretiyle hesaplanacak tutar üzerinden ve belirtilen şartlarla ödeyeceğini, öğrenim kredisi ve burs tutarları ile yıllar bazında artırılan bu tutarların kendilerine banka aracılığıyla ödenmesini, taahhütname aşamasında belirtilen tutarın tahmini rakam olduğunu" kabul ve taahhüt eder.

E-DEVLET ÜZERİNDEN KYK BURS TAAHHÜTNAMESİ NASIL YAPILIR?

Değerlendirmenin ardından burs ya da kredi tahsisi yapılanlar, https://kygm.gsb.gov.tr/ internet sayfasından duyurulmaktadır. Burs ya da kredi alacak 18 yaş ve üzerinde olan öğrenciler, taahhütnamelerini e-Devlet kapısının https://www.turkiye.gov.tr/ internet sayfası üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın linkine ulaşarak e-Devlet şifreleri ile; 18 yaşından küçükler, taahhütnamelerini e-Devlet kapısı üzerinden bakanlığın linkine ulaşarak anne ya da babanın e-Devlet şifresi ile veli onayı verildikten sonra kendi e-Devlet şifreleri ile; 15 yaşından küçük veya anne ve babası olmayan öğrenciler de anne ya da babaları şayet her ikisi de yoksa kanunu vasileri ile beraber kendilerine en yakın Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinden herhangi birine belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile giderek taahhütnamelerini onaylatabilirler.

Taahhütnamesini onaylamayanlara, burs ya da kredi ödenmeyecektir. Ayrıca bildirim de yapılmayacaktır.



