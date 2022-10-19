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2022 KYK kredi borcu faizleri ne zaman silinecek? KYK kredi borcu olan milyonlarca genç için düğmeye basıldı!

19.10.2022 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KYK kredi borcu faizleri ne zaman silinecek, sorusunun yanıtı merak konusu olurken, birçok kişi AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açımlama sonrası konuya ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, KYK borcu olan milyonlarca genç için talimatın verildiğini ve çalışmaların başlatıldığını ifade etmişti. Peki, KYK borçları silinecek mi? İşte KYK kredi faizleri ile ilgili son durum...

2022 KYK kredi borcu faizleri ne zaman silinecek? KYK kredi borcu olan milyonlarca genç için düğmeye basıldı!

KYK kredi borcu faizlerinin ne zaman silineceği vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın açıkladığı ve bahsi geçen düzenlemeninde yer aldığı Torba yasa Meclis'e sunuldu. Peki, 2022 KYK kredi faizleri ne zaman silinecek? KYK kredi borcu olan milyonlarca genç için düğmeye basıldı. İşte detaylar...

KYK BORÇ FAİZLERİ SİLİNECEK Mİ?

KYK borçları ile ilgili açıklamada AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş tarafından yapıldı. Elitaş, KYK kredi faizleri için teklifin TBMM'de olduğunu ifade etti.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş KYK borçlarında faizlerin silineceğini, yalnızca ana paranın ödeneceğini aktardı.

Elitaş açıklamasında "Sizlerin çok üzerinde durduğu, çok önemli bir düzenleme söz konusu. Öğrenim kredisinden yaklaşık 1 milyon 292 bin kişi almış. 26 bin kişi de katkı kredisi almış. KYK borçlarının faizlerini siliyoruz." ifadelerini kullandı.

KYK FAİZLERİ NE ZAMAN SİLİNECEK?

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanunu'nda yapılan değişiklikle, öğrenim kredisi alanlar borçlarını, aldıkları miktar kadar ödeyecek.

Öğrenim kurumundan mezun olan ya da herhangi bir nedenle öğretim kurumuyla ilişiği kesilenler, 2 yıl sonra başlamak üzere, kredi aldığı kadar sürede ve aylık dönemler halinde borcunu ödeyecek.

Borçlu borcunu erteleme talebinde bulunduğunda, borçlunun çalışmadığının SGK'den teyit edilmesi halinde, ilk yıl herhangi bir ilave olmadan, sonraki yıllarda ise her yıl için verilen miktara yüzde 10 eklenerek kredi borcu hesaplanacak. Ancak ilgili yılda TÜFE'nin yüzde 10'dan az olması halinde TÜFE uygulanacak. Erteleme işlemi en fazla üç defa yapılabilecek.
Ödemenin askerlik dönemine denk gelmesi halinde, borçlunun talebi üzerine herhangi bir ilave yapılmaksızın askerlik döneminin sonuna kadar kredi borcu ertelenecek.

kyk-borçları

Maddi veya hukuki nedenlerle takibinde yarar bulunmayan ve yılları bütçe kanunlarında gösterilen miktarları aşmayan kredi borçları terkin edilecek.

Katkı kredisi borcu ödemelerinde de bu esaslar uygulanacak.
Süresinde ödenmeyen taksitlere, vadesinden itibaren gecikme zammı hesaplanacak. Taksitlerin, son taksitin vade tarihine kadar ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, ödenmeyen taksit tutarları takip edilmek üzere ilgili vergi dairesine bildirilecek. Taksitler için zamanaşımı süresinin belirlenmesinde, son taksitin vade tarihi esas alınacak. Vergi dairelerince bu alacaklarla ilgili olarak yapılan tahsilatlar, takip eden ayın sonuna kadar Gençlik ve Spor Bakanlığına aktarılacak.

Öğrenimi sırasında veya öğrenimden sonra ölenlerin veya yüzde 90 ve üzeri engel sahibi oldukları tam teşekküllü bir hastanenin sağlık kurulu tarafından tespit edilenlerin kalan borçları terkin edilecek.

Kredi alan veya kredi borcunun ödeme zamanı henüz başlamamış kişilere, öğrenim ve katkı kredisi olarak verilen tutarlara endeks hesaplanmayacak. Kredi geri ödemesi süren veya borçları vergi dairesine takip için bildirilmiş olan kişilere, öğrenim ve katkı kredisi olarak verilen tutarlara ilave edilmiş endeks tutarları terkin edilecek.

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tahsil edilen tutarlar iade edilmeyecek ve vergi dairesine takip için bildirildiği halde henüz tahsil edilmemiş kredi taksitleri içerisindeki endeks tutarları terkin edildikten sonra bakiye taksitler vadesinde ödenmediği takdirde takip edilmeye devam olunacak.

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