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2022 Marmaray'a zam geldi mi? Marmaray geçiş ücreti ne kadar oldu?

02.01.2022 01:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmaray'a zam gelip gelmediği merak ediliyor. İstanbul'da Anadolu ve Avrupa yakalarını birbirine bağlama görevi üstlenen Marmaray'ın ücreti toplu ulaşıma gelen %15'lik zam sonrası merak konusu oldu. Peki 2022yılında Marmaray'a zam geldi mi? Marmaray geçiş ücreti ne kadar oldu? İşte ayrıntılar...

2022 Marmaray'a zam geldi mi? Marmaray geçiş ücreti ne kadar oldu?

İstanbul'da milyonlarca vatandaşın ulaşımını sağlayan Marmaray'da zam uygulaması gerçekleşti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlığında 29 Temmuz Perşembe günü İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, toplu taşıma ücretlerine %15 zam yapılması kararı alındı ve karar oy çokluğuyla kabul edildi. İşte 2022 Marmaray ücretleri...

2022 MARMARAY'A ZAM GELDİ Mİ?

Asya ve Avrupa arasında milyonlarca kişinin ulaşımını sağlayan Marmaray ücretleri değişti. İstanbul'da Marmaray ücretlerine de %15 oranında zam yapılmış oldu.

Yapılan zam kapsamda 7,70 TL olan Marmaray ücreti 8,91 TL'ye yükseldi. En az taşıma ücreti de 4,03 TL oranında oldu.

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2022 MARMARAY ÜCRET TARİFESİ!

Marmaray'a gelen zam sonrası duraklar arasındaki ücret tarifesi de değişti.

Değişime göre yeni yılda ücret tarifesi şöyle olacak:

1 -7 istasyon arası: 4,03 TL

8-14 istasyon arası: 5, 18 TL

15-21 İstasyon arası: 5,98 TL

22-28 İstasyon arası: 6,90 TL

29-35 İstasyon arası: 8,05 TL

36-43 istasyon arası: 8,91 TL

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