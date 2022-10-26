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2022 sözleşmeliye kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak? Sözleşmeliye kadro geliyor!

26.10.2022 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 sözleşmeliye kadro ile ilgili son dakika gelişmeleri kamu kurumlarında sözleşmeli olarak çalışan vatandaşlar tarafından tarafından yakından takip ediliyor. Devlet kurumlarında sözleşmeli çalışan personele kadro verilmesine yönelik çalışmalarda son durum merak konusu oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in Afyonkarahisar'da konuya ilişkin açıklamada bulunmuştu. Peki, 2022 sözleşmeliye kadro çıktı mı, sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak?

2022 sözleşmeliye kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak? Sözleşmeliye kadro geliyor!

Sözleşmeliye kadro ile ilgili son dakika gelişmeleri kamu kurumlarında sözleşmeli olarak çalışan kişiler tarafından merak konusu oldu. Sözleşmeliye kadroda son aşamaya geliyor. 2022 sözleşmeliye kadro çalışmalarında son durum...

Sözleşmeliye kadro

2022 SÖZLEŞMELİYE KADRO NE ZAMAN GELECEK?

Sözleşmeliye kadro çalışmasında sona gelindi. Kamu kurumlarında sözleşmeli olarak çalışan 600 bin çalışanın kadroya geçirilmesine ilişkin yapılan çalışma Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in liderliğinde yürütülüyor.

Bakan Bilgin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sözleşmeli personel meselesi, basında yer aldı. O doğru değil, Bakanlar Kurulu'nda gündeme gelmedi. Hazırlığımızı yaptık, Sayın Cumhurbaşkanımızla değerlendirmeyi yaptıktan sonra kamuoyuyla paylaşırız."

Sözleşmeliye kadro

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Kamuda muhtelif kadrolarda çalışan sözleşmeli personele yönelik çalışma sürdürdüklerini belirtti.

Bakan Bilgin açıklamasında "Çalışmayı bitirmek üzereyiz. Bu ay içerisinde kamuoyuyla paylaşacağımızı açıkladık." ifadelerini kullandı.

Bakan Bilgin canlı yayınlanan bir televizyon programında yaptığı açıklamada "Kamuda özel durumlar dışındaki tüm sözleşme türlerini tek tipe indireceğiz. Kamu görevlilerinin tüm haklarını onlara vereceğiz ve kadro tahsis edeceğiz. Bu çalışmayı tahmin ediyorum ki bu ay sonunda bitireceğiz." ifadelerine yer vermişti.

Sözleşmeliye kadro

KAPSAMDA YALNIZCA 4B'LİLER YER ALACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin sözleşmeliye kadro düzenlemesine ilişkin yaptığı açıklamda kapsamda sadece 4B'lilerin yer alacağını belirtti.

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