2022 sözleşmeliye kadro ne zaman gelecek, kimler faydalanacak? 600 bin sözleşmeliye kadro düzenlemesinde sona gelindi!

Sözleşmeliye kadro düzenlemesine ilişkin son dakika haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda sona gelindi. Teknik çalışmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iki taslak metin ile ilgili karar aşamasına geçilecek. Peki, 2022 sözleşmeliye kadro ne zaman gelecek, kimler faydalanacak? İşte sözleşmeliye kadro ile ilgili yapılan açıklamalar...

2022 SÖZLEŞMELİYE KADRO NE ZAMAN GELECEK?

Kamuda sözleşmeli olarak çalışan yaklaşık 600 bin personeli ilgilendiren düzenlemeye ilişkin teknik çalışmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iki taslak metin ile ilgili karar alınacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Memur-Sen yönetimi, Memur-Sen yönetiminin sözleşmelilere kadro konusundaki raporlarını sundu ve taleplerini iletti.

300 bini öğretmen, sağlık personeli ve din görevlisi olmak üzere kamuda 550 bin civarında sözleşmeli personel bulunduğunu ifade eden Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, bahsi geçen personellerin senelerdir kadrolu çalışanlarla aynı işleri yaptığını belirtti.

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Tonbul açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Temel talebimiz, kamudaki sözleşmeli çalışanların kadroya alınması. Geçmişte bu konuda adımlar atıldı. 2011 ve 2013'te 4/B'li sözleşmeli personel kadroya alındı. Bu, kamu maliyesine hiçbir yük getirmediği gibi, iş barışına ve kamunun verimliliğine katkı sağladı. Bu dönemde de süreli-süresiz ayrımı yapılmaksızın bütün sözleşmeli personelin güvenceli istihdama kavuşturulmasını istiyoruz. Bununla birlikte, TEDAŞ, Türkiye Şeker Fabrikaları ve benzeri kurum ve kuruluşlara işçi statüsünde alınan ancak memurların yapması gereken işleri yapan işçilerin de (mühendis, mimar, avukat vb) memur kadrosuna geçirilmesini talep ediyoruz."

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, kamunun özel alan ve mesleklerde 4/B'li sözleşmeli personele ihtiyaç duyduğunu belirtip 4/B statüsünde istihdamın bu alanlarda sınırlı kalması ve genel istihdam statüsüne dönüşmemesi gerektiğini ifade etti.

SÖZLEŞMELİYE KADRO DÜZENLEMESİ KİMLERİ KAPSIYOR?

Yapılan çalışmalar sonucu 3 yılı dolduran sözleşmelilerin kadroya geçecekleri, 3 yıldan az süresi olanlar ise 3 yıl sonunda kadroya geçecekleri düşünülüyor.

Bir diğer taslak çalışmasında ise süreli süresiz herkesin kadroya geçmesi öngörülüyor.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sayıları 600 bine yaklaşan personelin kadroya geçirilmesini talep ettiklerini ifade etti.

İşte Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın tarafından yapılan açıklama:

"Şunu anlayışla karşılıyoruz, mevcut düzenlemenin, 657'nin 4/B kısmı bazı istihdamda zorlanılan teknik personel konusunda bir ruhsat olarak kamuda zaten getirilmişti, bu yine aynen dursun. Bu konuda kamunun bazen istihdamda zorlandığı alanlara ilişkin özel ruhsat olarak bu işlesin. Sözleşmeli olup kadroya geçmek istemeyen bazı kısımlar var, onlar evet kalsın. Ama geniş çerçevede süreli sözleşmeli, süresiz sözleşmeli gibi farklı mevzuatlar üretilerek kamudaki bütünlüğün dağıldığı alan toparlansın ve kadroya geçirilerek bu tartışma tamamen bitirilsin istiyoruz.

Temel gayretimiz bu. Çünkü bu anlamdaki çeşitlilik hem çalışanı mutsuz ediyor hem örgütlü yapılar olarak bizi yoruyor hem de kamu buradan herhangi bir şey elde etmiyor. Sadece huzursuzluk elde edilmiş oluyor. Bunun mali bir yükü de yok. Zaten bu ödeme yapılıyor çalışanlara. Zaten çalışanın mali haklarında bu düzenleme yapıldığında çok ciddi mali bir iyileştirme söz konusu değil."

