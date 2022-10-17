FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 2022 sözleşmeliye kadro ne zaman gelecek, kimler faydalanacak? 600 bin sözleşmeliye kadro düzenlemesinde sona gelindi!

2022 sözleşmeliye kadro ne zaman gelecek, kimler faydalanacak? 600 bin sözleşmeliye kadro düzenlemesinde sona gelindi!

17.10.2022 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Devlet kurumlarında çalışan 600 bin sözleşmeli personel için kadro düzenlemesinde sona gelindi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalara ilişkin gelişmeler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Memur-SEN toplantıları sonucunda alınan kararlar konu üzerinde etkili olacak. Konuya ilişkin yapılan açıklamalara ve ayrıntıları sizler için derledik. Peki, 2022 sözleşmeliye kadro ne zaman gelecek? Sözleşmeliye kadro düzenlemesi kimleri kapsıyor?

2022 sözleşmeliye kadro ne zaman gelecek, kimler faydalanacak? 600 bin sözleşmeliye kadro düzenlemesinde sona gelindi!

Sözleşmeliye kadro düzenlemesine ilişkin son dakika haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda sona gelindi. Teknik çalışmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iki taslak metin ile ilgili karar aşamasına geçilecek. Peki, 2022 sözleşmeliye kadro ne zaman gelecek, kimler faydalanacak? İşte sözleşmeliye kadro ile ilgili yapılan açıklamalar...

p6

2022 SÖZLEŞMELİYE KADRO NE ZAMAN GELECEK?

Kamuda sözleşmeli olarak çalışan yaklaşık 600 bin personeli ilgilendiren düzenlemeye ilişkin teknik çalışmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iki taslak metin ile ilgili karar alınacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Memur-Sen yönetimi, Memur-Sen yönetiminin sözleşmelilere kadro konusundaki raporlarını sundu ve taleplerini iletti.

300 bini öğretmen, sağlık personeli ve din görevlisi olmak üzere kamuda 550 bin civarında sözleşmeli personel bulunduğunu ifade eden Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, bahsi geçen personellerin senelerdir kadrolu çalışanlarla aynı işleri yaptığını belirtti.

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Tonbul açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Temel talebimiz, kamudaki sözleşmeli çalışanların kadroya alınması. Geçmişte bu konuda adımlar atıldı. 2011 ve 2013'te 4/B'li sözleşmeli personel kadroya alındı. Bu, kamu maliyesine hiçbir yük getirmediği gibi, iş barışına ve kamunun verimliliğine katkı sağladı. Bu dönemde de süreli-süresiz ayrımı yapılmaksızın bütün sözleşmeli personelin güvenceli istihdama kavuşturulmasını istiyoruz. Bununla birlikte, TEDAŞ, Türkiye Şeker Fabrikaları ve benzeri kurum ve kuruluşlara işçi statüsünde alınan ancak memurların yapması gereken işleri yapan işçilerin de (mühendis, mimar, avukat vb) memur kadrosuna geçirilmesini talep ediyoruz."

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, kamunun özel alan ve mesleklerde 4/B'li sözleşmeli personele ihtiyaç duyduğunu belirtip 4/B statüsünde istihdamın bu alanlarda sınırlı kalması ve genel istihdam statüsüne dönüşmemesi gerektiğini ifade etti.

p7

SÖZLEŞMELİYE KADRO DÜZENLEMESİ KİMLERİ KAPSIYOR?

Yapılan çalışmalar sonucu 3 yılı dolduran sözleşmelilerin kadroya geçecekleri, 3 yıldan az süresi olanlar ise 3 yıl sonunda kadroya geçecekleri düşünülüyor.

Bir diğer taslak çalışmasında ise süreli süresiz herkesin kadroya geçmesi öngörülüyor.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sayıları 600 bine yaklaşan personelin kadroya geçirilmesini talep ettiklerini ifade etti.

p8

İşte Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın tarafından yapılan açıklama:

"Şunu anlayışla karşılıyoruz, mevcut düzenlemenin, 657'nin 4/B kısmı bazı istihdamda zorlanılan teknik personel konusunda bir ruhsat olarak kamuda zaten getirilmişti, bu yine aynen dursun. Bu konuda kamunun bazen istihdamda zorlandığı alanlara ilişkin özel ruhsat olarak bu işlesin. Sözleşmeli olup kadroya geçmek istemeyen bazı kısımlar var, onlar evet kalsın. Ama geniş çerçevede süreli sözleşmeli, süresiz sözleşmeli gibi farklı mevzuatlar üretilerek kamudaki bütünlüğün dağıldığı alan toparlansın ve kadroya geçirilerek bu tartışma tamamen bitirilsin istiyoruz.

Temel gayretimiz bu. Çünkü bu anlamdaki çeşitlilik hem çalışanı mutsuz ediyor hem örgütlü yapılar olarak bizi yoruyor hem de kamu buradan herhangi bir şey elde etmiyor. Sadece huzursuzluk elde edilmiş oluyor. Bunun mali bir yükü de yok. Zaten bu ödeme yapılıyor çalışanlara. Zaten çalışanın mali haklarında bu düzenleme yapıldığında çok ciddi mali bir iyileştirme söz konusu değil."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bunu yapmazsanız para iadesi istenebilirBunu yapmazsanız para iadesi istenebilir
Gram altın ve çeyrek altın fiyatları için dikkat çeken tahmin! Gram altın ve çeyrek altın fiyatları için dikkat çeken tahmin!
Akaryakıta bir zam daha geldi! Akaryakıta bir zam daha geldi!
Anahtar Kelimeler:
sözleşmeli sözleşmeliye kadro sözleşmeliye kadro son dakika
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cinsel ilişki iddiası vardı! Türk Oyuncu Ekin-Su'dan 'adada seks' açıklaması

Cinsel ilişki iddiası vardı! Türk Oyuncu Ekin-Su'dan 'adada seks' açıklaması

Bu sabah kabusa uyandılar! Kiev'e kamikaze dronlarıyla saldırdılar

Bu sabah kabusa uyandılar! Kiev'e kamikaze dronlarıyla saldırdılar

Erdoğan'ın o sözleri, asgari ücret zammının şifresi mi?

Erdoğan'ın o sözleri, asgari ücret zammının şifresi mi?

Sıfır otomobilde ÖTV indirimi olacak mı?

Sıfır otomobilde ÖTV indirimi olacak mı?

Cumhur İttifakı'ndan aralık ayı yaklaşırken milyonları heyecanlandıran EYT açıklaması: Tamamı emekli edilecek

Cumhur İttifakı'ndan aralık ayı yaklaşırken milyonları heyecanlandıran EYT açıklaması: Tamamı emekli edilecek

Motorin neden benzinden daha pahalı?

Motorin neden benzinden daha pahalı?

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Hepsi gözünden çıktı! Doktor bile inanamadı

Hepsi gözünden çıktı! Doktor bile inanamadı

Yan etkileri çok çirkin: Başınıza geleceklere hazır olmalısınız

Yan etkileri çok çirkin: Başınıza geleceklere hazır olmalısınız

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Sosyal hayatınızı değiştirme vakti geldi

Sosyal hayatınızı değiştirme vakti geldi

Libidoda harikalar yaratır: Daha iyi bir seks ve...

Libidoda harikalar yaratır: Daha iyi bir seks ve...

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.