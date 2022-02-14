2022 Şubat ayı Merkez Bankası toplantısı ne zaman? Merkez Bankası faiz kararı ne zaman belli olacak?

Merkez Bankası faiz toplantısı için geri sayım başlamış durumda. Merkez Bankası faiz kararını düzenlenen toplantıların sonrasında karar açıklanacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yeni kararını 2022 Şubat ayı içerisinde açıklayacak. Peki 2022 Şubat ayı Merkez Bankası toplantısı ne zaman?

2022 ŞUBAT AYI MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN?

Yapılan son toplantıda beklentiler yönünde haftalık gösterge repo faizinde değişikliğe gidilmemiş ve oran yüzde 14,00 olarak kalmıştı. Merkez Bankası faiz kararı 17 Şubat 2022 tarihinde açıklanacak. Son toplantı 20 Ocak tarihinde yapılmıştı.

Ayrıca karar sonrası TCMB Piyasa Katılımcıları Anketinde yıl sonu tüketici fiyatları beklentisi yüzde 29,75, 12 ay sonrası tüketici fiyatları beklentisi yüzde 25,37 seviyesinde oluşmuştu.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası faiz kararı toplantısı 17 Şubat 2022 Perşembe günü yapılacak. Beklenen faiz kararı da yine aynı gün saat 14:00'da açıklanacak.

2022 YILI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TOPLANTI TARİHLERİ:

17 Şubat 2022

17 Mart 2022

14 Nisan 2022

26 Mayıs 2022

23 Haziran 2022

21 Temmuz 2022

18 Ağustos 2022

22 Eylül 2022

20 Ekim 2022

24 Kasım 2022

22 Aralık 2022

