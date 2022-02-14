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2022 Şubat ayı Merkez Bankası toplantısı ne zaman? Merkez Bankası faiz kararı ne zaman belli olacak?

14.02.2022 19:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası faiz kararı toplantısı için bekleyiş sürerken yeni yılın ilk toplantısı geçtiğimiz ay yapılmıştı. Sırada 2022 Şubat ayına ait Merkez Bankası faiz kararı toplantısı bulunuyor. En son düzenlenen toplantıda Merkez Bankası, faizlerin yüzde 14'te sabit tutulması kararını vermişti. Peki 2022 Şubat ayı Merkez Bankası toplantısı ne zaman? Merkez Bankası faiz kararı ne zaman belli olacak? İşte ayrıntılar...

2022 Şubat ayı Merkez Bankası toplantısı ne zaman? Merkez Bankası faiz kararı ne zaman belli olacak?

Merkez Bankası faiz toplantısı için geri sayım başlamış durumda. Merkez Bankası faiz kararını düzenlenen toplantıların sonrasında karar açıklanacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yeni kararını 2022 Şubat ayı içerisinde açıklayacak. Peki 2022 Şubat ayı Merkez Bankası toplantısı ne zaman?

2022 ŞUBAT AYI MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN?

Yapılan son toplantıda beklentiler yönünde haftalık gösterge repo faizinde değişikliğe gidilmemiş ve oran yüzde 14,00 olarak kalmıştı. Merkez Bankası faiz kararı 17 Şubat 2022 tarihinde açıklanacak. Son toplantı 20 Ocak tarihinde yapılmıştı.

Ayrıca karar sonrası TCMB Piyasa Katılımcıları Anketinde yıl sonu tüketici fiyatları beklentisi yüzde 29,75, 12 ay sonrası tüketici fiyatları beklentisi yüzde 25,37 seviyesinde oluşmuştu.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası faiz kararı toplantısı 17 Şubat 2022 Perşembe günü yapılacak. Beklenen faiz kararı da yine aynı gün saat 14:00'da açıklanacak.

2022 YILI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TOPLANTI TARİHLERİ:

17 Şubat 2022
17 Mart 2022
14 Nisan 2022
26 Mayıs 2022
23 Haziran 2022
21 Temmuz 2022
18 Ağustos 2022
22 Eylül 2022
20 Ekim 2022
24 Kasım 2022
22 Aralık 2022

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Anahtar Kelimeler:
TCMB
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