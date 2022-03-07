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2022 TOKİ indirim kampanyası ne zaman, nasıl başvurulur? TOKİ indirim kampanyası başvuru şartları neler?

07.03.2022 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ, ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için imkan sağlamaya devam ediyor. Belirli bölgelerde düzenli olarak yapılan evlerin ardından kuralara katılan isimler arasından talihliler belirlendikten sonra ev sahibi olan isimler açıklanıyor. Peki 2022 TOKİ indirim kampanyası ne zaman, nasıl başvurulur? TOKİ indirim kampanyası başvuru şartları neler? İşte başvuru hakkında merak edilenler...

2022 TOKİ indirim kampanyası ne zaman, nasıl başvurulur? TOKİ indirim kampanyası başvuru şartları neler?

TOKİ her sene yaptığı gibi bu yıl da indirim kampanyası düzenlemeye devam ediyor. Kampanyanın tarihinin belli olmasıyla beraber TOKİ'den ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar kampanyanın detaylarını araştırmaya başlamış durumda. Peki TOKİ indirim kampanyası nedir ve nasıl başvurulur?

TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI NE ZAMAN?

TOKİ tarafından her yıl yapılan indirim kampanyaları bu sene de yapılacak. Borcunu erkenden kapatıp tapusunu almak isteyen vatandaşlar için kampanyanın tarihi 22 Mart olarak belirlendi.

BAŞVURULAR NE ZAMANA KADAR SÜRECEK?

Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar ise 19 Nisan 2022 tarihine dek kadar başvuru yapabilecek.

Ayrıca arsa sahibi olmak isteyenlere de müjdeli haber verildi. Borcunu peşin ödeyip konutunun tapusunu almak isteyen vatantaşlar için yüzde 22 oranında bir indirim uygulanacak. Aynı durum yine arsa sahipleri için de geçerli olacak ve yüzde 10 indirim de arsalar için gelecek.

TOKİ'nin konuyla ilgili açıklaması şu şekilde;

“Yüzde 22 indirim kampanyasından bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlar da yararlanabilecek. Borcun tamamını kapatamayacak vatandaşlar borç bakiyesinin yüzde 25’inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 22 indirim kampanyasından yararlanabilecek. Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları 22 Mart -19 Nisan 2022 tarihleri arasından ilgili bankaya başvuruda bulunabilecek. Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak”

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Anahtar Kelimeler:
TOKİ
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