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2022 vergileri ne kadar? Akaryakıt ÖTV’sinde artış olacak mı?

19.10.2021 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 yılı vergileri ilgiyle takip edilirken TBMM’ye sunulan 2022 senesi bütçe teklifi ile beraber 2022'de kimin hangi harcamalar için ne kadar vergi ödeyeceği büyük ölçüde belli oldu. 2021 yılında akaryakıttan alınacak olan yıllık özel tüketim vergisi (ÖTV) geçen yılın 38 milyar lira altında kalmıştı. Peki 2022 vergileri ne kadar? Akaryakıt ÖTV’sinde artış olacak mı? İşte ayrıntılar...

2022 vergileri ne kadar? Akaryakıt ÖTV’sinde artış olacak mı?

2022 yılı vergileri ile ilgili TBMM’ye sunulmuş olan 2022 senesi bütçe teklifine göre vergi oranları büyük ölçüde belli oldu. 2021 yılında akaryakıttan alınacak olan yıllık özel tüketim vergisi (ÖTV) bir önceki senenin 38 milyar lira altında kalmıştı. Akaryakıt ÖTV’sinde gelecek sene yalnızca yüzde 1.2 oranında gelir artışı öngörülmesi ile beraber vergide değişiklik olmayacağı düşünülüyor.

2022 VERGİ ORANLARI NE KADAR?

Vergi oranları ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. TBMM'ye sunulmuş olan 2022 bütçesinin detayları ortaya çıktı. 2020 senesinde 943.1 milyar lira olan vergi gelirlerinin 2021 senesinde 1 trilyon 58.7 milyar liraya ulaşması öngörülürken yılsonu gerçekleşmesinin 1 trilyon 197.7 milyar lirayı bulması beklenmekte.

Vergi gelirlerinde bu sene geçen yıla göre 254.6 milyar liralık artış olacak. 2022 yılında ise gerçekleşme tahminine göre yüzde 19.40 artışla 1 trilyon 430 milyar liralık vergi geliri hedeflenmekte.

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Aynı zamanda bütçenin vergi ve diğer gelirlerinin alt kalemleri, gelecek yıl izlenecek vergi politikaları hakkında fikir veriyor. 2020 senesine göre bu sene 40.9 milyar lira (yüzde 25) artarak 163.8’den 204.7 milyar liraya çıkması beklenen gelir vergisinin gelecek yıl da 58 milyar lira (yüzde 28.3) artışla 262.6 milyar liraya ulaşması beklenmekte.

AKARYAKIT ÖTV'Sİ AYNI KALABİLİR

Eşel mobil sisteminin uygulanmakta olduğu akaryakıtta bundan sonraki fiyat artışlarının doğrudan pompaya yansıtılması beklenirken, 2022 senesinde petrol ve doğalgazdan alınan özel tüketim vergisi (ÖTV) gelirlerinin bu yıla göre sadece yüzde 1.2 artarak 32.2 milyar lira gelir elde edilmesi hedeflenmekte. Buna göre, akaryakıttan alınan ÖTV’de gelecek sene bir artış yapılmayarak eşel mobil sistemine devam edileceği görülmekte.

Akaryakıtta gerçekleşen ÖTV kaybının bir kısmını motorlu taşıtlardan alınan ÖTV geliri telafi etmişti. Motorlu taşıtlar ÖTV’sinden bu yıl 39.8 milyar lira gelir öngörülürken, yılsonu gerçekleşme beklentisi 63.7 milyar lira oranı olarak revize edildi. Gelecek sene de yüzde 13.7 artışla 72.4 milyar lira gelir bekleniyor.


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