2022 Zam farkı ne zaman yatacak? Maaş farkı ne kadar? Bağ-kur ve SSK emekli memur maaş zammı detayları!

Yeni yıla girilmesi sonrası emekli memur maaş zammı ve farkı, binlerce vatandaşın yakın takibinde yer alıyor. Kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde 1 Ocak- 30 Haziran 2022 dönemi için uygulanacak artış oranı %5'ten %7,5'e yükseltilecek. Peki 2022 yılı zam farkı ne zaman yatacak?

2022 ZAM FARKI NE ZAMAN YATACAK?

Son olarak TBMM Genel Kurulu'nda memur ve emekliye ek zam, kademeli doğal gaz tarifesi ve Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile ilgili düzenlemeler içeren kanun teklifi kabul edildi. Önceki gün konuyla ilgili Resmi Gazete yazısı da yayımlandı. Bu gelişme sonrası maaş farklarının ödeneceği tarih merak ediliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 senesinde memur ve memur emeklilerine verilen ilk 6 ay için yüzde 5'lik zammı yüzde 7.5 olarak güncellediklerini ifade etmişti. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını bu ay almış olacak.

Ayrıca 22 Ocak'ta Resmi Gazete'de yayımlanan kararın ardından yüzde 2.5 ilave zam maaşlara yansıtılacak ve bununla oluşan fark hesaplara yatırılacak. Bununla beraber devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak tarihinde almış olacak.

17-26 Ocak 2022: SSK emeklilerine zamlı maaş

25-28 Ocak 2022: Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş

