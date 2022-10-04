2023 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zammı kabine gündemine geldi! Vatandaşı heyecanlandıran zam oranı…

Asgari ücret ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Asgari ücrete aralık ayında gerçekleştirilmesi beklenen toplantıların ardından zam yapılacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, kabine toplantısında asgari ücrete zam konusunun gündeme geldiğini duyurdu ve heyecanlandıran bir açıklamada bulundu.

ASGARİ ÜCRET KABİNE GÜNDEMİNDE

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, kabine toplantısında asgari ücrete zam konusunun masaya geldiğini belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği talimatı açıkladı. Varank, Erdoğan'ın kritik toplantıda "Arkadaşlar bu böyle olmaz. Asgari ücrete zam yapmamız lazım" dediğini aktardı.

Varank, şu ifadeleri kullandı;"Cumhurbaşkanımız kabineyi topladı, dedi ki 'Arkadaşlar bu böyle olmaz. Asgari ücreti güncellememiz, asgari ücrete zam yapmamız lazım ki sabit sabit gelirli vatandaşlarımız bu enflasyon altında bu kadar ezilmesinler.' 1960'lardan beri asgari ücret uygulaması bu ülkede var. Bu ülke enflasyonu ilk defa mı görüyor? 2000 yılından önceyi bir değerlendirin. Yüzde 80, yüzde 200 enflasyonları yaşadık ama o zaman hiçbir iktidar 'Temmuz ayında enflasyonu güncelleyeyim, emekçi kardeşlerimizin biraz olsun işlerini kolaylaştırayım' demedi ama biz bunu dedik, enflasyona ezdirmemek için asgari ücreti güncelledik. Ocak ayında da inşallah sabit gelirli vatandaşlarımızın işine yarayacak bir zammı onlara yapmış olacağız. Emekçilerimizin hakkını vermek için de gayret göstereceğiz."

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Geçen sene olduğu gibi sene ortasında asgari ücrete yeniden bir güncelleme gelebilir. AK Partili kurmaylar Ocak'taki enflasyondan sonra Temmuz'da da asgari ücret zammı için karar vermişti. Bu sene de aynı senaryo yaşanabilir.

Böylelikle asgari ücretin Ocak 2023'te 7.500 TL olması bekleniyor. Yıl ortasında yüzde 40'lık zammın ardından asgari ücrete toplamda %80 oranında bir zam gelmesi ihtimaller arasında... İkinci zamla birlikte %80'lik artışın sonucunda net asgari ücret 9.900 liraya gelmesi olasılıklar içinde!



