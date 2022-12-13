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2023 Asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak? AK Parti'den milyonları ilgilendiren son dakika açıklaması

13.12.2022 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücret için yarın ikinci kez toplantı gerçekleştirilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yanı sıra Ticaret Bakanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcileri toplantıda bir araya gelecek. Ekonomik veri ve raporlar sunulacak ve taraflar ilk rakamları telaffuz edecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Kabine sonrası konuya dair açıklamada bulunmuştu. Peki, 2023 Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrete yüzde kaç zam yapılacak?

2023 Asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak? AK Parti'den milyonları ilgilendiren son dakika açıklaması

Asgari ücret için ikinci toplantı yarın yapılacak. Bilindiği üzere bu sene yükselen enflasyon nedeniyle ilk kez temmuz ayında ara zam yapılmıştı. Şimdi gözler ikinci toplantıya çevrildi. "2023 Asgari ücret ne kadar olacak?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşte AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un milyonları ilgilendiren "asgari ücret" açıklaması...

2023 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret konusunda bir televizyon programında konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş yaptığı açıklamada "Ben rakam hiç konuşmam çünkü söylediğimiz her söz sorumlulukla ağzımızdan çıkması lazım" ifadelerini kullandı.

Vatandaşı enflasyonun altında ezdirmeyeceklerini vurgulayan Kurtulmuş, "İki sefer Türkiye'de asgari ücrete çok yüksek zam yapıldı. Bu sefer de vatandaşın alım gücünü azaltmayacak tedbir alınacaktır. Ümit ediyorum ki yine asgari ücretli konusunda tatmin edici sonuç ortaya çıkacaktır." dedi.

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Asgari ücreti belirlemek için ikinci toplantı 14 Aralık tarihinde yapılacak. Toplantının saat 14:00’da başlayacağı öngörülüyor.
Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin, ekonomik veri ve raporları komisyonla paylaşacağı toplantıda, tarafların ilk rakamları da telaffuz etmesi bekleniyor.
Öte yandan, Komisyonda işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ'in, gelir vergisi tarifesinin çalışanlar lehine düzenlenmesi ve sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılması konularını da toplantıda gündeme getireceği öğrenildi.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN 'ASGARİ ÜCRET' AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Kabine sonrası yaptığı açıklamada yeni ücrete ilişkin, “Asgari ücret, memur ve emekli maaşları başta olmak üzere çalışanların refah seviyelerinde gerilemeyi telafi etme yönündeki gayretlerimizin enflasyon maskesinin ardında sığınan haramzadelerce akamete uğratılmasına rıza gösteremeyiz” mesajını verdi.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.
Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

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