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2023 bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? İşte bedelli askerlik başvuru şartları!

06.12.2022 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bedelli askerlik ücretleri, 2022 kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla yeniden gündeme geldi. Vatani görevini bedelli olarak yerine getirmek isteyen vatandaşlar, yeni yılda bedelli askerlik ücretlerinin ne kadar olacağını araştırıyor. Peki 2023 bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? İşte bedelli askerlik başvuru şartları!

2023 bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? İşte bedelli askerlik başvuru şartları!

2023 bedelli askerlik ücreti araştırılıyor. Bilindiği üzere 2022 yılının ikinci yarısında bedelli askerlik ücreti 80,064,72 TL olarak kararlaştırılmıştı. 2023 yılı için bedelli askerlik ücretinin artırılacağı mı yoksa düşeceği mi konusu merak ediliyor. Peki 2023 bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? İşte bedelli askerlik başvuru şartları!

2023 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

2023 bedelli askerlik ücretleri henüz belli olmadı. Detaylar açıklandığında güncel bilgiler sayfamızda yer alacak.

2023 bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? İşte bedelli askerlik başvuru şartları!

Bedelli askerlik ücreti hesaplanırken memur maaşı katsayı oranları dikkate alınıyor. Bedelli askerlik ücretlerine ocak ve temmuz aylarında zam yapılıyor. 5 Aralık'ta TÜİK tarafından açıklanan kasım ayı enflasyon verilerine göre enflasyon 2,88 yükseldi.

2023 bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? İşte bedelli askerlik başvuru şartları!

Yıllık bazda enflasyon yüzde 84.39 oldu. Memurun alacağı 5 aylık enflasyon fark ise 15.11 oldu. Aralık ayı enflasyon rakamlarının da açıklanmasıyla, detaylar belli olacak.

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURU ŞARTLARI

  1. Bedelli askerlik müracaat şartları şunlardır;

a. Askerlik çağına girmiş yükümlülerden herhangi bir yaş sınırlandırması olmaksızın fiilî askerlik hizmetine başlamamış olmak.

b. Yoklaması olmayan yükümlüler için, yoklamaya esas sağlık muayenelerini tamamlayarak “Askerliğe Elverişlidir” kararı verilmiş olmak.

c. Kura veya sınıflandırma işlemini müteakip bedelli askerlikten yararlanma hakkı elde edip de bu haktan vazgeçmemiş olmak.

ç. Askerlik çağına girdiği tarihten bedelli askerliğe müracaat tarihine kadar, bu tarih dâhil, herhangi bir dönemde yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kalanlar için bedelli askerliğe müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde ödemesini yapmak ve kura veya sınıflandırma öncesi bedelli askerlikten vazgeçmemiş olmaktır.

  1. Bedelli askerlik yararlanma şartları şunlardır:

a. Askerlik çağına girdiği tarihten bedelli askerliğe müracaat tarihine kadar, bu tarih dâhil, herhangi bir dönemde yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kalmamış olanlar için ödeme yaptığı tarihte geçerli olan Kanun’un 9’uncu maddesinin birinci fıkrasında belirlenen bedel tutarını, müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde peşin ödemek.

2023 bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? İşte bedelli askerlik başvuru şartları!

b. Askerlik çağına girdiği tarihten bedelli askerliğe müracaat tarihine kadar, bu tarih dâhil, herhangi bir dönemde yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kalanlar için ödeme yaptığı tarihte geçerli olan Kanun’un 9’uncu maddesinin birinci fıkrasında belirlenen bedel tutarı ile Kanun’un 9’uncu maddesinin yedinci fıkrasına göre belirlenen ek bedel tutarını, müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde peşin ödemek.

c. Kura veya sınıflandırma işlemi sonucunda bedelli askerliğe seçilmek.

ç. Bir aylık temel askerlik eğitimini tamamlamaktır.

  1. Bedelli askerliğe başvurmak isteyen yükümlüler;

a. Müracaat tarihine kadar, bu tarih dâhil, yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kaydı olmayanlardan istekli olanlar e-Devlet üzerinden veya askerlik şubelerinden,

b. Müracaat tarihine kadar yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kaydı olanlardan, bu tarih dâhil, istekli olanlar askerlik şubelerinden kendisi, eşi, birinci veya ikinci derece kanuni yakınları, vekilleri ya da vasileri aracılığıyla yılın son mesai günü, mesai bitimine kadar müracaat edebilir.

  1. Yükümlüler bedelli askerlik kapsamında temel askerlik eğitimine alınacağı yılın celp ve sevk dönemleri için tercihte bulunabilir ve müracaat yılının son mesai günü, mesai bitimine kadar celp dönemi tercihini e-Devlet üzerinden veya askerlik şubelerinden, müracaat tarihine kadar yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kaydı olanlar sadece askerlik şubesinden güncelleyebilir.

  2. Kura sonucunda bedelli askerliğe seçilmeyenler ile 2’nci maddenin (a) fıkrası kapsamındakilerden iki aylık süre içinde ödeme yapmayanlar birinci maddedeki müracaat şartlarını sağlamaları halinde bedelli askerliğe yeniden müracaat edebilir. Her başvuruda Kanuna göre hesaplanan bedel miktarı peşin olarak ödenir, ödenecek bedel tutarı önceki ödemelerinden mahsup edilmez. Kura sonucu bedelli askerliğe seçilmeyenlerin ödedikleri bedel tutarı, askerlik şubelerine başvurularını müteakip kendilerine iade edilir.

  3. Müracaat edilen yılın son mesai günü, mesai bitimine kadar ödemelerini yapanlar müteakip yıl silahaltına alınmak üzere kura veya sınıflandırma işlemine tabi tutulur.

  4. Ödemelerini müracaat edilen yılı takip eden yıl içinde yapanlar, ödemenin yapıldığı yılı takip eden yıl silahaltına alınmak üzere seçim işlemine tabi tutulur. Bunlar celp tercihlerini askerlik şubelerinden güncelleyebilir.
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