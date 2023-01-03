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2023 bedelli askerlik ücretleri açıklandı mı, ne kadar olacak? Bedelli askerlikte yeni dönem!

03.01.2023 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vatani görevini bedelli olarak yapmak isteyenler bedelli askerlik ile ilgili araştırmalarını sıklaştırdı. 'Bedelli askerlik 2023 ücreti açıklandı mı? Bedelli askerlik ücreti düşer mi?' gibi soruları sıkça araştırılan konular arasında. Peki 2023 bedelli askerlik ücretleri açıklandı mı, ne kadar olacak? Bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır? İşte konu ile ilgili detaylar...

2023 bedelli askerlik ücretleri açıklandı mı, ne kadar olacak? Bedelli askerlikte yeni dönem!

2023 bedelli askerlik ücreti merak edilmeye başlandı. 2022 yılı enflasyon oranlarının belli olmasının ardından vatani görevini bedelli olarak yapmak isteyen vatandaşlar 2023 yılı bedelli askerlik ücretini araştırmaya başladı. Yeni yılla birlikte bedelli askerlik uygulamasında da değişikliğe gidildi. Peki binlerce insanı ilgilendiren bedelli askerlik ücreti ne olacak, yapılan değişiklik nedir? İşte merak edilenler...

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ AÇIKLANDI MI?

Bedelli askerlik ücretleri 2023 yılının gelmesiyle yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı.Enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından bedelli askerlik ücretinde bir değişiklik olacak mı merak ediliyor. Ücretin 150.000 TL olarak açıklanacağı tahmin ediliyordu.

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Enflasyon oranlarıyla birlikte memura maaşına yapılan zam %16.47 oldu. Buna göre; 2023 yılında bedelli askerlik ücretinin 100 bin 80 lira olması bekleniyor.

BEDELLİ'DE YENİ DÖNEM!

Bedelli askerlik hakkında tüm detaylar

Bedelli askerlikte yeni bir döneme giriliyor. Bedelli askerlik uygulamasında artık yeterli eğitim kapasitesinin mevcut olmaması nedeniyle kura sistemi uygulanacak. Yeni yılla birlikte her bedelli askerlik başvurusu direkt olarak kabul edilmeyip kuraya tabi olacak. Kurada çıkan kişiler ücreti yatırıp bedelli askerlikten yararlanabilecek.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Bedelli askerlik hakkında tüm detaylar

Bedelli askerlik başvuruları hem askerlik şubelerinden hem de e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Başvurusunu yapan adaylar için ödeme süreci hemen başlıyor. Ödemeler devlet bankalarından ve PTT'den yapılıyor.

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