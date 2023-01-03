2023 Çocuk parası ne kadar? Yeni asgari ücrete göre çocuk desteği ödemeleri!

2023 çocuk desteği ödeme tutarı merak konusu oldu. Söz konusu ödemeler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından çocuk sahibi olan kişilere destek için yapılıyor. Peki, Yeni asgari ücret sonrası çocuk desteği ödemeleri ne kadar oldu? İşte konuya dair merak edilenler...

2023 ÇOCUK PARASI NE KADAR, KAÇ TL?

2023 çocuk destek parasının 8 İBN 500 TL olarak belirlenen asgari ücret sonrası değişmesi bekleniyor.

Çocuk parasının bu yıl ne kadar olacağı henüz belli değil.

Konuya ilişkin açıklama yapıldığı takdirde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

2023 ÇOCUK DESTEK PARASI KAÇ TL?

Hanede bulunan çocuk sayısına göre hanelere aylık 350 TL ile 650 TL aralığında destek sağlanmıştı.

Konuyla alakalı açıklamalarda bulunan Bakan Yanık, açıklamasında şu ifadelere yer vermişti:

“Bu kapsamda 1-2 çocuklu hanelere 350 TL, 3 çocuklu hanelere 450 TL, 4 çocuklu hanelere 550 TL, 5 ve daha fazla çocuklu hanelere 650 TL ilave destek sağlayacağız”

2023 çocuk desteği ödemelerinin yakın zamanda değişmesi bekleniyor.

