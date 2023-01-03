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2023 Çocuk parası ne kadar? Yeni asgari ücrete göre çocuk desteği ödemeleri!

03.01.2023 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çocuk desteği ödemelerinin ne kadar olacağı yeni asgari ücret rakamı sonrası araştırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan ödemeler 8 bin 500 TL olarak belirlenen yeni asgari ücrete göre değişiklik gösterecek. Birçok kişi internette "2023 Çocuk parası ne kadar? Yeni asgari ücret sonrası çocuk desteği ödemeleri kaç TL oldu?" gibi soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte detaylar...

2023 Çocuk parası ne kadar? Yeni asgari ücrete göre çocuk desteği ödemeleri!

2023 çocuk desteği ödeme tutarı merak konusu oldu. Söz konusu ödemeler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından çocuk sahibi olan kişilere destek için yapılıyor. Peki, Yeni asgari ücret sonrası çocuk desteği ödemeleri ne kadar oldu? İşte konuya dair merak edilenler...

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2023 ÇOCUK PARASI NE KADAR, KAÇ TL?

2023 çocuk destek parasının 8 İBN 500 TL olarak belirlenen asgari ücret sonrası değişmesi bekleniyor.

Çocuk parasının bu yıl ne kadar olacağı henüz belli değil.

Konuya ilişkin açıklama yapıldığı takdirde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

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2023 ÇOCUK DESTEK PARASI KAÇ TL?

Hanede bulunan çocuk sayısına göre hanelere aylık 350 TL ile 650 TL aralığında destek sağlanmıştı.

Konuyla alakalı açıklamalarda bulunan Bakan Yanık, açıklamasında şu ifadelere yer vermişti:

“Bu kapsamda 1-2 çocuklu hanelere 350 TL, 3 çocuklu hanelere 450 TL, 4 çocuklu hanelere 550 TL, 5 ve daha fazla çocuklu hanelere 650 TL ilave destek sağlayacağız”

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2023 çocuk desteği ödemelerinin yakın zamanda değişmesi bekleniyor.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aile ve sosyal hizmetler bakanı derya yanık

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