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2023 dul ve yetim aylığı ne kadar olacak? Dul ve yetim aylığı yüzde kaç artacak? Gözler asgari ücrette!

22.12.2022 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dul ve yetim aylığı araştırmaları hız kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bugün asgari ücreti açıklaması bekleniyor. Bununla birlikte, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan dul ve yetim aylığı miktarı da merak konusu oldu. Peki 2023 dul ve yetim aylığı ne kadar olacak? Dul ve yetim aylığı yüzde kaç artacak? İşte detaylar...

2023 dul ve yetim aylığı ne kadar olacak? Dul ve yetim aylığı yüzde kaç artacak? Gözler asgari ücrette!

Dul ve yetim aylığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen düzenli ödemeler arasında yer alıyor. Dul ve yetim aylığının miktarının 2023'te değişmesi bekleniyor. Peki 2023 dul ve yetim aylığı ne kadar olacak? Dul ve yetim aylığı yüzde kaç artacak? İşte detaylar...

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DUL VE YETİM AYLIĞI NE KADAR OLACAK?

Dul ve yetin aylığı için gözler asgari ücrete çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücreti bugün (22 Aralık) açıklayacağını belirtti. Asgari ücretin belli olmasıyla diğer ödeneklerin de tutarının belirlenmesi bekleniyor.

Aralık ayı enflasyon rakamları 3 Ocak 2023 saat 10.00'da açıklanacak. Aylıkların belli olmasında enflasyon rakamları da önemli rol oynuyor.

Alt sınır aylık hesaplaması nedeniyle vefat eden sigortalıların hesaplanan aylığı en düşük 2022 yılı için 2 bin 500 TL'dir.

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DUL MAAŞI ALMA ŞARTLARI

Ölüm aylığı alabilmek için ölen eşin en az 1800 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları priminin bildirilmiş olması şartı var.
SGK'lı olanların en az 5 yıl sigortası ve 900 gün primi varsa yine maaş bağlanıyor. Eşin çalışıyor olması ya da emekli olması durumunda aylıkta belli kesintiler yapılıyor. Örneğin çalışmayan ya da emekli olmayan koca ölen eşinin maaşının yüzde 75'ini alırken, çalışıyorsa yüzde 50'sini alıyor.
Yine maaş alabilecek durumda çocuklar varsa ödenecek para belli oranlarda bunlar arasında pay edilebiliyor. Burada eş olarak tamamen nikahlı evlilikler kast ediliyor. Birlikte yaşamak ya da dini nikahlı olmak, çocuklar olsa dahi ölüm aylığı bağlanmasında dikkate alınmıyor.
Erkek, SGK ve Bağkur kapsamında çalışıyorsa veya emekliyse ölen eşin aylığının yüzde 50'sini dul aylığı olarak alabiliyor. Erkek sigortalı çalışmıyor ve Bağkurlu da değilse ölen eşinin aylığının yüzde 75'ini alıyor.
Ölen eş Emekli Sandığı'na tabi ise ve erkek de memur veya memur emeklisiyse bu durumda erkek ölen eşinin aylığının yüzde 50'sini alıyor. Bu hakkın elde edilebilmesi için ölen eşin en az 5 yıllık memuriyeti olması gerekiyor.

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