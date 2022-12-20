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2023 emekli ikramiyeleri ne kadar olacak? Ramazan ve Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? Enflasyon rakamları bekleniyor

20.12.2022 13:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli ikramiyelerinin yeni yılda ne kadar olacağı merak konusu oldu. Sene sonuna sayılı günler kala milyonlarca kişi maaşlara yapılacak zam miktarını araştırıyor. Bilindiği üzere emekli ikramiyeleri her yıl iki defa ödeniyor. Peki 2023 emekli ikramiyeleri ne kadar olacak? Ramazan ve Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? İşte detaylar...

2023 emekli ikramiyeleri ne kadar olacak? Ramazan ve Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? Enflasyon rakamları bekleniyor

Emekli ikramiyeleri 2018'den beri Ramazan ve Kurban Bayramı'nda emeklilerin hesaplarına yatıyor. Sene sonu yaklaşırken ve maaşlara yeni zamlar beklenirken, emekli ikramiyelerinin tutarlarının değişip değişmeyeceği de araştırılmaya başlandı. Peki 2023 emekli ikramiyeleri ne kadar olacak? Ramazan ve Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? İşte detaylar...

2023 emekli ikramiyeleri ne kadar olacak? Ramazan ve Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? Enflasyon rakamları bekleniyor

2023 EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE KADAR OLACAK?

Bu sene Ramazan ve Kurban Bayramı için bin 100 TL ve bin 1100 TL olmak üzere toplamda 2.200 TL emeklilere ikramiye olarak yattı. Önümüzdeki sene emekli ikramiyelerinin ne kadar olacağı henüz belli değil. Güncel rakamlar asgari ücret, memur ve emekli maaşı, diğer sosyal yardım ödeneklerinin tutarı, aralık ayı enflasyon rakamları ile şekillenecek. 23 Ocak 2023 saat 10.00'da TÜİK tarafından açıklanması beklenen aralık ayı enflasyon rakamlarının ardından, bahsi geçen maaşlarda enflasyon farkı ortaya çıkacak.

EMEKLİLERE YILBAŞI İKRAMİYESİ VAR MI?

Emeklilere yılbaşı ikramiyesinin verilip verilmeyeceği henüz bilinmiyor. Konuya ilişkin gelişmeler olduğunda detaylar sayfamızda yer alacak.

2023 emekli ikramiyeleri ne kadar olacak? Ramazan ve Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? Enflasyon rakamları bekleniyor

2023 KURBAN VE RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2023 Ramazan Bayramı 21 Nisan Cuma ve 23 Nisan Pazar tarihlerine denk gelecek. 20 Nisan ise arefe olacak. Kurban Bayramı 28 - 30 Haziran tarihlerine denk gelecek. 27 Haziran ise Kurban Bayramı arefesi olacak.

İşte 2023 Dini günler takvimi listesi...

23 Ocak PAZARTESİ: ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI
26 Ocak PERŞEMBE: REGAİB KANDİLİ
17 Şubat CUMA: MİRAC KANDİLİ
6 Mart PAZARTESİ: BERAT KANDİLİ
23 Mart PERŞEMBE: RAMAZAN BAŞLANGICI
17 Nisan PAZARTESİ: KADİR GECESİ
20 Nisan PERŞEMBE: AREFE
21 Nisan CUMA: RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)
22 Nisan CUMARTESİ: RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)
23 Nisan PAZAR: RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)
27 Haziran SALI: AREFE
28 Haziran ÇARŞAMBA: KURBAN BAYRAMI (1.Gün)
29 Haziran PERŞEMBE: KURBAN BAYRAMI (2.Gün)
30 Haziran CUMA: KURBAN BAYRAMI (3.Gün)
1 Temmuz CUMARTESİ: KURBAN BAYRAMI (4.Gün)
19 Temmuz ÇARŞAMBA: HİCRİ YILBAŞI
28 Temmuz CUMA: AŞURE GÜNÜ
26 Eylül SALI: MEVLİD KANDİLİ

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