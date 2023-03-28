2023 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK? 2023 En düşük emekli maaşı ne kadar oldu, kaç TL? Zam düzenlemesi komisyondan geçti!

En düşük emekli maaşı ve geçici işçiye kadro düzenlemesini içeren teklif, geçtiğimiz gün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Öte yandan kabul edilen teklifte geçici işçilere kadro düzenlemesinin de yer aldığı bildirildi. Şimdi birçok kişi "2023 en düşük emekli maaşı ne zaman yatacak? En düşük emekli maaşı ne kadar oldu kaç, TL" gibi sorulara yanıt arıyor. İşte detaylar...

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATAR?

En düşük emekli maaşı düzenlemesi, emekli maaşı 7500 TL'nin altında olan vatandaşları kapsıyor. Meclisten geçen düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte Türkiye'de 7500 TL altı emekli maaşı olmayacak.

Maaşı 7500 TL'nin üzerinde olan vatandaşların maaşlarında herhangi bir artırım olmayacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya yükselmesi ile Ramazan ve Kurban bayramlarında hesaplara yatan emekli ikramiyesini 2 bin TL olarak öngören kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.



