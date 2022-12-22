2023 ENGELLİ AYLIĞI NE KADAR OLDU? 2023 engelli aylığı yüzde kaç zamlanacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücreti duyurdu!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen engelli aylığının 2023'te zamlanması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün (22 Aralık) saat 12.30 sıralarında gerçekleştirilen basın toplantısıyla yeni asgari ücreti kamuoyu ile paylaştı. Peki 2023 engelli aylığı ne kadar oldu? 2023 engelli aylığı yüzde kaç zamlanacak? İşte detaylar...

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

Asgari ücret doğrudan asgari ücret için çalışanları, dolaylı olarak tüm vatandaşları etkiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 asgari ücretin 8 bin 500 TL olacağını duyurdu.

ENGELLİ AYLIĞI NE KADAR OLACAK?

Engelli aylığı tutarı hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Mevcut durumda yüzde 40-69 oranında engelli maaşı alanlara , asgari ücretteki gibi yüzde 55 oranında zam yapılırsa yeni maaş bin 742 TL olacak. Mevcut durumda yüzde 70 ve üzeri oranda engelli maaşı alanlar bin 687 TL alırken, asgari ücretteki yüzde 55'lik zammın engelli maaşına da yapılması durumunda yeni maaş 2 bin 614,85 TL olacak.

