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2023 FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faiz toplantıları tarihleri!

04.01.2023 09:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni yılın gelmesiyle FED faiz toplantısı tarihleri piyasa izleyicilerin gündeminde yer aldı. 2022'de peş peşe faiz artırımına giden ABD Merkez Bankası'nın (FED) 2023 yılında hangi tarihlerde faiz toplantısı gerçekleştireceği sorgulanıyor. Peki 2023 FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte FED faiz toplantıları tarihleri!

2023 FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faiz toplantıları tarihleri!

FED faiz kararı, milyonlarca kişiyi ilgilendiren konuların başında geliyor. FED bu yıl 8 faiz toplantısı gerçekleştirecek. Toplantıdan çıkacak kararlar dünya piyasasının yönünü belirliyor. Peki 2023 FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte FED faiz toplantıları tarihleri!

2023 FED FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) gelecek yıl, Şubat, Mart, Mayıs, Haziran, Temmuz, Eylül, Kasım ve Aralık ayında toplanacak.

2023 FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faiz toplantıları tarihleri!

İlk toplantı 31 Ocak ve 1 Şubat tarihlerinde olacak. Faiz kararları, toplantının ardından açıklanacak.

2023 FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faiz toplantıları tarihleri!

14 Aralık 2022'de yapılan FED faiz toplantısında, faizlerin 50 baz puan artırılması kararı alınmıştı.

2023 FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faiz toplantıları tarihleri!

Faiz oranı 2007'den beri görülen en yüksek seviye olan yüzde 4,25-4,50 aralığına yükseltmişti.

2023 FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faiz toplantıları tarihleri!

FED 2023 TOPLANTI TARİHLERİ

31 Ocak - 1 Şubat
21-22 Mart
2-3 Mayıs
13-14 Haziran
25-26 Temmuz
19-20 Eylül
31 Ekim - 1 Kasım
12-13 Aralık

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Fed faiz toplantı

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