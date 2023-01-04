2023 FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faiz toplantıları tarihleri!

FED faiz kararı, milyonlarca kişiyi ilgilendiren konuların başında geliyor. FED bu yıl 8 faiz toplantısı gerçekleştirecek. Toplantıdan çıkacak kararlar dünya piyasasının yönünü belirliyor. Peki 2023 FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte FED faiz toplantıları tarihleri!
Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) gelecek yıl, Şubat, Mart, Mayıs, Haziran, Temmuz, Eylül, Kasım ve Aralık ayında toplanacak.
İlk toplantı 31 Ocak ve 1 Şubat tarihlerinde olacak. Faiz kararları, toplantının ardından açıklanacak.
14 Aralık 2022'de yapılan FED faiz toplantısında, faizlerin 50 baz puan artırılması kararı alınmıştı.
Faiz oranı 2007'den beri görülen en yüksek seviye olan yüzde 4,25-4,50 aralığına yükseltmişti.
31 Ocak - 1 Şubat
21-22 Mart
2-3 Mayıs
13-14 Haziran
25-26 Temmuz
19-20 Eylül
31 Ekim - 1 Kasım
12-13 Aralık