2023 kıdem tazminatı tavanı belli oldu! Emekli olacaklar 18 bin TL'nin aşmasını bekliyordu ama... İşte yeni tavan ücreti

Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmen duyurulması sonrası, milyonlar kıdem tazminatı hesabı yapmaya başlamıştı. Kıdem tazminatında en düşük (taban) ücret asgari ücret zammı ile netleşmişti. 2022 Temmuz ayında asgari ücrete yapılan yüzde 30’luk zam sonrası işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık taban tutarı 6.471 TL olmuştu. Yüzde 54,6’lık asgari ücret 2023 zammı sonrasında kıdem tazminatında taban tutar 10.004 TL odu. Kıdem tazminatının 1 yıl için en yüksek tutarını ifade eden tavan ise memur maaş katsayısına göre bugün netleşti. Tavan ücreti 2022 Temmuz sonrasında 15.371 TL’ye yükselmişti. İşte tüm detaylar...

ARALIK ENFLASYONU BELLİ OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık 2022 enflasyon verilerini paylaştı. Buna göre enflasyon aylık yüzde 1,18 , yıllık yüzde 64,27 oldu. Beklenti yüzde 2,61 oranında artması yönündeydi. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Kasım’da bir önceki aya göre yüzde 2,88 artmıştı.

6 AYLIK ZAM ORANI NETLEŞTİ

TÜİK tarafından açıklanan Aralık ayı enflasyon verisi sonrasında SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin yanı sıra, memur ve memur emeklileri için 6 aylık zam oranı netleşti. Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon farkından dolayı alacağı zam oranı yüzde 15,39 olarak gerçekleşti. Memur ve memur emeklisi ise yüzde 7’lik enflasyon farkının yanı sıra yüzde 8’lik toplu sözleşme zammı ile birlikte yüzde 16,47 zam hakkı elde etti.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI 17.902 TL OLDU

Memur maaşındaki artışa endeksli kıdem tavanı da bugün açıklanan Aralık ayı enflasyon rakamıyla belli oldu. Temmuz ayında 15.371 TL olan kıdem tazminatı tavanının 17.902 TL’ye yükseldi.

18 BİN TL'Yİ AŞMASI BEKLENİYORDU

AA Finans'ın aralık ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketine göre ise Temmuz ayında 15.371 TL olan kıdem tazminatı tavanının 18.165 TL’ye yükselmesi öngörülüyordu.

2 MİLYONDAN FAZLA KİŞİYE KIDEM TAZMİNATI

EYT düzenlemesi ile yaklaşık 2,2 milyon kişinin emeklilik hakkı kazandığını geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurmuştu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanı Vedat Bilgin’in paylaştığı verilere göre bu kişilerin yaklaşık 400 bini memur, 480 bini Bağ-Kur kapsamında bulunuyor, 274 bin kişi ise bir işte çalışmaksızın yaşını bekliyor. Geri kalan büyük çoğunluk, 4A yani SGK kapsamındaki bulunan vatandaşları kapsıyor.

TAZMİNAT YÜKÜNE KGF’Lİ DESTEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın EYT düzenlemesine ilişkin detayları açıklamasının ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, işverenlere yönelik KGF destekli yeni bir kredi paketi devreye alınacağı duyuruldu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “EYT düzenlemesiyle birlikte yaş şartı aranmaksızın yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşımız emekli olma hakkına kavuşacak olup, işverenlerin kıdem tazminatı ödemede sıkıntı çekmemeleri için Bakanlığımız tarafından KGF destekli bir kredi paketi devreye alınacaktır” denildi.

