FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 2023 MİLLİ PİYANGO BİLET FİYATLARI: Büyük ikramiye ne kadar? Çeyrek, yarım, tam yılbaşı Milli Piyango bilet fiyatları...

2023 MİLLİ PİYANGO BİLET FİYATLARI: Büyük ikramiye ne kadar? Çeyrek, yarım, tam yılbaşı Milli Piyango bilet fiyatları...

29.12.2022 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2023 Milli piyango bilet fiyatları, yılbaşı özel çekilişi için geri sayım devam ederken; vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Milli Piyango bilet fiyatları; çeyrek, yarım veya tam bilete göre değişkenlik gösteriyor. Yeni yılda hayallerine bir adım daha yaklaşmak isteyen kişiler 31 Aralık 2022 Cumartesi günü öncesi internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki, Yılbaşı Milli Piyango büyük ikramiyesi ne kadar, kaç TL? İşte çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları...

2023 MİLLİ PİYANGO BİLET FİYATLARI: Büyük ikramiye ne kadar? Çeyrek, yarım, tam yılbaşı Milli Piyango bilet fiyatları...

2023 Milli piyango bilet fiyatları, 31 Aralık 2022 Cumartesi gününe tarihine az bir zaman kala vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde, dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı 1 milyar 395 milyon 900 bin TL olarak açıklandı. İşte 2023 yılbaşı Milli Piyango bilet fiyatları...

2023 MİLLİ PİYANGO BİLET FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

Yeni yıl heyecanının başladığı şu günlerde 2023'e milyoner olarak girmek isteyenler Milli Piyango biletlerini almaya başladılar. Henüz biletlerini almayanlar ise yılbaşı bilet fiyatlarını merak ediyorlar.

yılbaşı 2023 bilet

Yılbaşı çekilişinde tamamı dağıtım garantili büyük ikramiye tam 200 milyon TL olarak açıklandı. 31 Aralık gecesi için nefesler tutuldu. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinin çeyrek bilet fiyatı 50 TL, yarım bilet fiyatı 100 TL ve tam bilet fiyatı ise 200 TL olarak açıklandı.

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinin ardından çekiliş sonuçları hemen, Milli Piyango web sitesi ve Milli Piyango mobil uygulaması üzerinden öğrenilebilecek.

yılbaşı bilet

TAMAMI DAĞITIM GARANTİLİ!

Bu sene Milli Piyango büyük ikramiyesinin tamamı dağıtım garantili. Ayrıca, Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde dağıtılacak olan toplam ikramiye tutarı ise 1 milyar 395 milyon 900 bin TL olarak açıklandı.

CANLI OLARAK İZLENEBİLECEK

Büyük bir heyecanla beklenen Milli Piyango Yılbaşı Özel çekilişi, 31 Aralık 2022 gecesi yani yılbaşı gecesi televizyonda canlı olarak izlenebilecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Araç sahiplerini ilgilendiriyor! Yüzde 122 zamlandı: Yeni yılda cezası 12 bin lira olacakAraç sahiplerini ilgilendiriyor! Yüzde 122 zamlandı: Yeni yılda cezası 12 bin lira olacak
BES’te dev değişiklik! 30 bin lira fazla kazandıracak… BES’te dev değişiklik! 30 bin lira fazla kazandıracak…
EYT'de son karar bugün mü verilecek?EYT'de son karar bugün mü verilecek?
Anahtar Kelimeler:
milli piyango bilet fiyatları milli piyango bilet sorgulama

En Çok Okunan Haberler

Tuvaletteki gizli kameranın arkasından ‘sapık patron’ çıktı!

Tuvaletteki gizli kameranın arkasından ‘sapık patron’ çıktı!

EYT'de borçlanma nasıl yapılacak? SGK tek tek açıkladı

EYT'de borçlanma nasıl yapılacak? SGK tek tek açıkladı

EYT’de emekli maaşı hesabı! 3’lü formül ile 2023 zammı

EYT’de emekli maaşı hesabı! 3’lü formül ile 2023 zammı

İstanbul uçağında yürekleri ağza getiren olay!

İstanbul uçağında yürekleri ağza getiren olay!

Memur ve emekli zammı için yüzde 25 iddiası!

Memur ve emekli zammı için yüzde 25 iddiası!

O süre uzatıldı! Resmi Gazete'de yayımlandı

O süre uzatıldı! Resmi Gazete'de yayımlandı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

Fiyatlar artmadan mutlaka alın! Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik

Fiyatlar artmadan mutlaka alın! Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Onunla ulaşım çok kolay ve zahmetsiz! 2022'nin en iyi scooter modelleri ile tanışın

Onunla ulaşım çok kolay ve zahmetsiz! 2022'nin en iyi scooter modelleri ile tanışın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.