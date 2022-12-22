2023 Öğretmen maaşı ne kadar, kaç TL? Başöğretmen ve uzman öğretmen maaş farkı ne kadar? İşte rakamlar

Öğretmen maaşları yeni yıl öncesi sorgulanmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni asgari ücreti açıklaması sonrası araştırmalar hız kazandı. Yılda iki kez olmak üzere zam yapılan öğretmen maaşları çalışılan yıla, görev yapılan dereceye ve kadroya göre değişkenlik göstermektedir. Polis, öğretmen gibi memur maaşları hesaplanırken o günün enflasyon rakamları da göz önünde bulundurulmaktadır. Peki, Öğretmen maaşları 2023'te ne kadar olacak?

2023 ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL?

TÜİK’in aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla 6 aylık enflasyon verisi ortaya çıkacak ve öğretmenlerin de dahil olduğu memur grubunun maaşlarına yapılacak zam oranı kesinleşecek.

Kasım ayı enflasyonu 2,88 olarak açıklanırken, 5 aylık enflasyon farklı 15.11 olarak hesaplandı. Bu hesaba göre Temmuz’da yapılan zam oranı ile birlikte 12 bin 281’e çıkan 1/4 öğretmen maaşı, 14 bin 166 TL’ye kadar çıktı.

3 Ocak 2023 tarihinde Aralık ayı enflasyon rakamının açıklanmasıyla 6 aylık enflasyon verisi belli olacak. Bu veri ile birlikte öğretmenler de dahil memur maaşlarına yapılacak zam oranı netlik kazanacak.

UZMAN ÖĞRETMEN VE BAŞÖĞRETMEN MAAŞ FARKI NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu görüşmelerinde uzman öğretmen ve başöğretmenlerin 2023 yılında alacağı maaş farkını açıkladı. Oktay, "Öğretmenlerimiz, uzman öğretmen olduklarında maaşlarında 2023 yılında yaklaşık 2.250 lira, başöğretmen olduklarında ise yaklaşık 4.500 lira artış olacaktır," dedi.

SÖZLEŞMELİ, KADROLU VE ÜCRETLİ ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Aralık ayı enflasyon verisinin açıklanması ile 1/8 öğretmen maaşı ve 4/b sözleşmeli öğretmen maaşları sözleşmeli, kadrolu ve ücretli olarak belli olacak.



