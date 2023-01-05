2023 ÖZEL OKUL ZAM ORANLARI belli oldu! Bakan Özer'den beklenen açıklama geldi! Özel okul ücretleri ne kadar oldu?

Özel okul zam oranları 2023 yılına girilmesiyle en çok araştırılan konulardan biri durumunda. Çocuklarını özel okulda okutan veliler ödeyecekleri ücretlerdeki artışı merak ediyordu. Aralık ayı enflasyon verilerinin belli olmasının ardından özel okullarda da fiyat yükselişi yaşandı. Milli Eğitim Bakanı konu ile ilgili açıklamayı bugün yaptı. Peki özel okul ücretleri ne kadar oldu, zam oranı ne oldu? İşte detaylar...

ÖZEL OKUL ÜCRETLERİ ZAM ORANI KAÇ OLDU?

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren konuda sona gelindi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ankara’da Kızılcahamam TOKİ Çağatay İlkokulu açılış törenine katıldı. Dün özel öğretim kurumlarına ilişkin zamların ne olacağı ile ilgili hiçbir bilgi paylaşımının söz konusu olmadığını belirten Mahmut Özer, bugün yeni bir açıklama yaptı.

"Aynı zamanda özel öğretim kurumlarının kalitesinin artması, hizmetiyle ilgili ihtiyaç duydukları desteklerle ilgili bakanlık olarak neler yapabiliriz, onları da kapsamlı bir şekilde değerlendirdik" dedi.

Özel okul temsilcileriyle yaptığı toplantıdan kısa bir süre sonra kamera karşısına geçen Bakan Özer, özel okullarda zam oranının yüzde 65 olduğunu duyurdu.

Öte yandan bu sene zam belirlemede bir değişikliğe gidildi ve ÜFE yerine TÜFE baz alınacak şekilde ücret artışı belirlendi. Bakan Özer kararın 5 Ocak 2023 tarihinden uygulamaya konulacağını bildirdi.

2023 ÖZEL OKUL ÜCRET TABLOSU

Bakan Özer, yeni yıl için belirlenen zam oranına ilişkin şunları söyledi:

"Hem 2023 yılı enflasyon beklentisinin düşük olması hem de velilerimizin bu süreçlerde desteklenmesi bağlamında Milli Eğitim Bakanlığı olarak 2023 fiyatlarının yüzde 65 olarak belirlenmesi kararını aldık."

Türkiye'de okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde 17.5 milyon 155 bin 571 öğrenci örgün eğitim aldı. Öğrencilerden 15 milyon 839 bin 140'ı resmî, 1 milyon 578 bin 233'ü özel öğretim kurumlarında eğitim gördü. Yani her 10 çocuktan biri özel okula gidiyor. Sistemde 56 bin 200 resmî okul, 14 bin 179 özel okul bulunuyor.

