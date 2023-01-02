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2023 pasaport ücretleri ne kadar oldu? 1, 2,3 ve 10 yıllık yeni pasaport ücretleri ne kadar, kaç TL?

02.01.2023 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2023'ün gelmesiyle pasaport ücretleri de gündemdeki yerini aldı. Güncel pasaport fiyatları, Resmi Gazete'de yayımlanan duyuru ile netlik kazandı. Pasaport için kimlik kartı, nüfus cüzdanı ya da geçici kimlik belgesi gibi malzemeler gerekiyor. Peki 2023 pasaport ücretleri ne kadar oldu? 1, 2,3 ve 10 yıllık yeni pasaport ücretleri ne kadar, kaç TL? İşte detaylar...

2023 pasaport ücretleri ne kadar oldu? 1, 2,3 ve 10 yıllık yeni pasaport ücretleri ne kadar, kaç TL?

6 ay, 1, 2, 3, 10 yıllık pasaport ücretleri yeni yılın gelmesiyle en çok aranan sorular arasında yerini aldı. Pasaportlar en az 6 en fazla 10 yıllık olmak üzere çıkartılıyor. Peki 2023 pasaport ücretleri ne kadar oldu? 1, 2,3 ve 10 yıllık yeni pasaport ücretleri ne kadar, kaç TL? İşte detaylar...

YENİ PASAPORT BEDELİ NE KADAR?

Hazine ve Maliye Bakanlığının, Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 79), Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında pasaport bedeli 501,00 TL olarak yer aldı.

2023 pasaport ücretleri ne kadar oldu? 1, 2,3 ve 10 yıllık yeni pasaport ücretleri ne kadar, kaç TL?

PASAPORT HARÇLARI

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Pasaport Hizmetleri sayfasında pasaport harçları hakkında yeni liste yayınlandı.

İşte yeni pasaport harç ücretleri;

6 Ay 689,70 TL
1 Yıl 1008,30 TL
2 Yıl 1646,10 TL
3 Yıl 2338,50 TL
4-10 Yıl 3295,50 TL

BORDO PASAPORT İÇİN GEREKEN BELGELER NELERDİR?

Kimlik kartı, nüfus cüzdanı ya da geçici kimlik belgesi,

Biyometrik fotoğraf (1 adet, son 6 ay içinde çekilmiş),

Muvafakatname (Yasal temsilci başvuru merkezinde değilse, kısıtlı kişiler ve çocuklar için),

Öğrenci Belgesi (Harçsız pasaport başvurusu için),

Başvuru öncesinde defter ve pasaport harç bedelinin ödenmesi,

Eski pasaport (Daha önce alınmış, iptal edilmemiş pasaport var ise) gerekiyor.

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