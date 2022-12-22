2023 SİGORTA PRİMİ ne kadar oldu? İsteğe bağlı sigorta primi kaç TL? İşte en düşük ve en yüksek sigorta prim tutarları!

Asgari ücret 2023 rakamının belli olmasıyla birlikte bir çok ödenek ve maaşta da değişiklik oldu. İsteğe bağlı sigorta primleri de asgari ücret zammıyla beraber değişmiş oldu. Bu kapsamda 2023 SİGORTA PRİMİ ne kadar oldu? İsteğe bağlı sigorta primi kaç TL? gibi soruların yanıtları da yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. İşte tüm detaylar...

2023 SİGORTA PRİMİ NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni asgari ücretin 8.506 TL olduğunu açıkladı. Asgari ücret zammıyla birlikte isteğe bağlı sigorta primi tutarı da değişmiş oldu.

İSTEĞE BAĞLI SİGORTA PRİMİ KAÇ TL?

İsteğe bağlı sigortalarda, ödenecek prim tutarını kişi kendi belirlese de primin üst ve alt sınırı bulunuyor. En az brüt asgari ücretin yüzde 32’si, en çok da brüt asgari ücretin 7,5 katının yüzde 32’si kadar prim ödenmesi gerekiyor.

Asgari ücrete yapılan zam ile birlikte en düşük isteğe bağlı sigorta primi 3218,4 TL, en yüksek isteğe bağlı sigorta primi de 24 bin 144 TL'ye yükselmiş oldu.

İSTEĞE BAĞLI SİGORTA KİMLERİ KAPSIYOR?

Türkiye'de ikamet edenler ile Türkiye’de ikamet etmekte iken sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerdeki Türk vatandaşlarından;

5510 sayılı Kanuna tabi zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmayan,

Sigortalı olarak çalışmakla birlikte ay içerisinde 30 günden az çalışan ya da tam gün çalışmayanlar,

Kendi sigortalılıkları nedeniyle Türkiye’de sosyal güvenlik kanunlarına göre malullük ve yaşlılık aylığı almayanlar,

18 yaşını dolduranlar.

Kanunun yürürlük tarihinden önce mülga kanunlara göre isteğe bağlı sigortaya devam edenler, herhangi bir işleme gerek kalmaksızın Kanun kapsamında isteğe bağlı sigortalılıkları devam ettirilecektir.

