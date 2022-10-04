2023 SSK ve Bağ-Kur emekli maaş zamları ne kadar olacak? İşte emekli maaşı zam tahminleri! 3 aylık enflasyon belli oldu

Milyonlarca emekli vatandaşlar SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına gelecek olan zammı sorguluyor. Emekliyi ilgilendiren maaş zamları hakkında sorgulamalar yapılırken, 3 aylık enflasyon farkı da belli olmuş oldu. Senenin ikinci yarısından itibaren oluşan enflasyon rakamları emekli maaşlarına gelecek zammı belirlemiş olacak.

ŞU ANDA ENFLASYON FARKI NE KADAR?

İlgiyle takip edilen Temmuz, Ağustos ve Eylül ayı enflasyon rakamları belli oldu. Temmuz ayında yüzde 2,37 olarak gerçekleşen enflasyon, Ağustos’ta yüzde 1,46, Eylül’de ise aylık enflasyon yüzde 3,08 olarak gerçekleşti. Buna göre 3 aylık dönemde oluşan toplam enflasyon 7,08 oranında olmuş oldu. Yani bu rakama göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacakları zam şu an için yüzde 7,08 olmuş oldu.

Senenin diğer aylarından Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandığında ortaya çıkan oranlar da yüzde 7,08 oranına eklenmiş olacak. Böylece maaş zammı oranı da yükselmiş olacak.

2023 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

2022 senesinde ilk 6 aylık enflasyon farkına göre memura %41,69 ve emekliye %42,35 oranında zam uygulaması yapıldı. Meydana gelecek olan enflasyonun yüzde 15 oranında olması halinde emeklilerin en az %15 oranında bir zam alacağı öngörülüyor. Yani bu rakama göre %15 oranındaki enflasyon farkı ile beraber en düşük emekli maaşının 3 bin 500 TL'den 4.025 TL'ye yükselmesi beklenmekte.

