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2023'te yeni düzenlemeler: E-Ticaret, WhatsApp, mesleki yeterlilik belgesi, noter, kuaför, yemek kartları... Her şey değişti

01.01.2023 07:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Yeni yıl ile birlikte yeni düzenlemeler geldi. 1 Ocak 2023 bugünden itibaren pek çok şey devreye giriyor. Tiyatro ve sinema biletlerindeki yüzde 10'luk vergi alınmayacak. E-ticaret yasası uygulanacak. WhatsApp eski telefonlarda çalışmayacak. Birçok meslek grubunda izin günleri dahil birçok alanda yeni düzenlemeler söz konusu. İşte 2023'te konaklamadan ticarete, elektronik satışlardan tapu satışlarına, akıllı cihazlardan WhatsApp'a yeni düzenlemelerin detayları...

2023'te yeni düzenlemeler: E-Ticaret, WhatsApp, mesleki yeterlilik belgesi, noter, kuaför, yemek kartları... Her şey değişti

Son dakika: Yeni yıl heyecanı tüm yurtta coşkuyla yaşanırken, 1 Ocak 2023 ile birlikte hayatımızda pek çok şey değişecek. Hem vatandaşı hem de iş dünyasını ilgilendiren birçok düzenleme bugün itibarıyla yürürlüğe konuldu. Bu değişiklikler içerisinde milyonları ilgilendiren gelişmeler söz konusu olacak. Akıllı telefonlarında WhatsApp kullananlardan alışveriş tutkunlarına birçok kişiyi ilgilendiren bir liste söz konusu. İşte 2023'te devreye giren düzenlemeler…

E-TİCARET YASASI DEVREDE

Sabah'ta yer alan habere göre; e-ticaret sektörünü düzenleyen e-ticaret yasası bugün yürürlüğe girdi. Kanunla, elektronik ticarette haksız rekabetin ve tekelleşmenin önüne geçilerek pazara yeni aktörlerin girişinin kolaylaştırılması, pazarın dengeli ve sağlıklı büyümesinin sağlanması amacıyla ölçekler de dikkate alınarak e-ticaret aracı hizmet sağlayıcı ve e-ticaret hizmet sağlayıcılara yönelik düzenleme yapılıyor.

e ticaret

KONAKLAMAYA VERGİ GELDİ

Daha önce ertelenen yüzde 2'lik konaklama vergisi devreye giriyor. Otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart otel, misafirhane, kamping, dağ evi, yayla evi gibi konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmetleri konaklama vergisine tabi olacak. Konaklama tesislerinde geceleme hizmetiyle birlikte satılmak suretiyle konaklama tesisi bünyesinde sunulan diğer tüm hizmetler de bu verginin kapsamında yer alacak.

WHATSAPP BAZI TELEFONLARDA OLMAYACAK

WhatsApp, onlarca cihazdaki desteğini kaldıracak. Hem Android hem de iPhone için bazı modellerde WhatsApp uygulaması çalışmayacak. Yeni güncellemelerin geldiği uygulamada çok eski model telefonlar artık uygulamayı destekleyemeyecek. Hem donanım hem de yazılım anlamında eski olan telefonlar için artık bir kısıtlama getiriliyor. Meta'dan yapılan bir açıklamada iPhone 6 serisi dahil olmak üzere, çok sayıda cihazın uygulamaya veda edeceğini duyurdu.

whatsapp mynet

BELGE YOKSA ÇALIŞAMAYACAK

Mesleki yeterlilik belgesi almayan 16 meslek sahibi bugünden itibaren çalışamayacak. Kuaför, güzellik uzmanı, ahşap mobilya imalatçı, mobilya döşemecisi, ayakkabı imalatçısı, kesimci (ayakkabı), saraciye imalatçısı, sayacı, zeytinyağı üretim operatörü, boyama operatörü, baca yağlı kanal temizleme personeli, elektrik dağıtım şebekesi test görevlisi, raylı sistem araçları elektrik bakım ve onarımcısı, raylı sistem araçları elektronik bakım ve onarımcısı, raylı sistem araçları mekanik bakım ve onarımcısı, raylı sistemler sinyalizasyon bakım ve onarımcısı mesleklerinde belge şartı geldi. Bu mesleklerle birlikte belge zorunluluğu bulunan "tehlikeli" ve "çok tehlikeli" sınıftaki meslek sayısı 204'e yükseldi.

% 10 EĞLENCE VERGİSİ YOK

Konser, spor müsabakası, tiyatro, sinema ve at yarışları izleyicilerinin bilet bedeliyle birlikte ödedikleri yüzde 10'luk eğlence vergisi bugünden itibaren alınmayacak.

YENİ BİNAYA YENİLENEBİLİR ENERJİ

Bir parseldeki toplam inşaat alanı 5 bin metrekareden büyük yapıların, kullandığı enerjinin en az yüzde 5'ini yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılaması zorunlu olacak. Bugünden itibaren projeleri bu şarta göre hazırlanmayan binalara ruhsat düzenlenemeyecek.

SERBEST TÜKETİCİ LİMİTİ 1000 KWH

Elektrikte serbest tüketici limiti, yeni yılla birlikte 1000 kilovatsaat olarak uygulanacak. Elektrikte serbest tüketici limiti 2022 yılında 1100 kilovatsaat olarak uygulanmıştı.

elektrik

Öte yandan, elektrik piyasasında otoprodüktör lisansı, üretim lisansına dönüştürülenler, 2023'te yıllık elektrik üretim miktarının yüzde 50'sini piyasaya satabilecek

NOTERDE TAPU DEVRİ 1 TEMMUZ'DA

Noterler 1 Ocak 2023'ten itibaren gayrimenkul satış yetkisine sahip olacaktı. Ancak uygulama Cumhurbaşkanlığı kararı ile 1 Temmuz'a ertelendi. Noterler 1 Temmuz'dan itibaren taşınmazın satış başvuru belgesini düzenleyebilecek. Otomobil alım satımlarında da uzun süre önce değişiklik yapılmış, böylece trafik şubelerinde bürokratik işlemlerle uğraşmak yerine noterle otomobil satışı gerçekleştirilmeye başlanmıştı.

noter

KUAFÖRLERE 1 GÜNLÜK TATİL

Berber, kuaför ve güzellik salonlarının bir günlük tatil uygulanmaya başlanacak. Tatil günü olarak pazar öne çıkarken tatil hakkı tüm işletmeler için eşit şekilde uygulanacağından haksız rekabetin oluşması önlenecek.

kuaför

YEMEK KARTLARINDA YENİ DÖNEM

Yemek kartında yeni döneme geçildi. İşverenlerin çalışanların hesabına nakdi olarak ödeme yapması halinde yemek kartı zorunluluğu kalktı. Böylece çalışanlar yemek desteğini nakdi olarak alabilecek. İsteyen firmalar yemek kartı uygulamasına devam edecek. Yemek kartı nın marketlerde kullanılması halinde vergi istisnası olmayacak.

MÜKELLEFLERE E-DEFTER ZORUNLULUĞU

2021 yılı vergi dönemleri içinde cirosu 4 milyon lira ve üstü olan gerçek ve tüzel mükelleflerin yeni yılda e-defter uygulamasına geçecek. 2021 yılı cirosu 1 milyon lira ve üstünde olan gayrimenkul ve/veya motorlu taşıt, inşa, imal, alım, satım veya kiralama işlemlerini yapanlarla internet sitelerinde veya diğer her türlü elektronik ortamda mal ve hizmet satışını gerçekleştirenler de uygulama kapsamına girecek.

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