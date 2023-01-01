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SON DAKİKA | 2023'te trafik cezaları değişti! Bunları yapanlar bu yıl yandı, artık 20 bin TL cezası var

01.01.2023 08:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Yeni yılda trafik cezalarına zam geldi. 1 Ocak 2023 bugünden itibaren hız sınırını aşmanın cezası, kırmızı ışıkta geçmenin cezası, alkollü araç kullananlara verilecek ceza, ruhsatsız araç kullanma cezası ve seyir halinde cep telefonu kullanmanın cezası arttı. Öyle ki yüzde 122,9'luk zam karar sonrası bazı cezalar 20 bin TL'nin üzerine çıktı. İşte tüm detaylar...

SON DAKİKA | 2023'te trafik cezaları değişti! Bunları yapanlar bu yıl yandı, artık 20 bin TL cezası var

Son dakika: Yeni yıla bir çok kaleme zam gelirken, onlardan biri de trafik cezaları oldu. Drift yapmak, alkol testine itiraz etmek... Yeniden değerleme oranlarıyla birlikte trafik cezalarına yüzde 122,9 zam geldi. işte yeni yılda cezalara uygulanacak yeni tarifeler...

HIZ SINIRINI AŞMANIN CEZASI 4 BİN 64 TL

Show Haber'de yer alan habere göre; 1 Ocak 2023 bugünden itibaren hız sınırını aşmanın cezası bin 979 TL'den başlayıp, hıza göre 4 bin 64 TL'ye kadar çıkıyor.

GIZ

KIRMIZI IŞIKTA GEÇMENİN CEZASI

2022'de 427 TL olan kırmızı ışıkta geçmenin cezası, yeni yılda 951 TL'ye yükseldi.

3 bin 836 TL olan trafik polisine itiraz cezası, 8 bnin 551 TL'ye çıktı.

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ALKOLLÜ ARAÇ KULLANANLAR YANDI

Alkollü araç kullananlara verilecek ceza ise 4 bin 64 TL ile 5 bin 96 TL arasında değişiyor.

EMNİYET KEMERİNE DİKKAT!

Emniyet kemerini takmayan sürücüler için 196 TL olarak uygulanan ceza ücreti 436 TL oldu.

Ruhsatsız araç kullanma cezası ise 166 TL'den 370 TL'ye yükseldi.

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Seyir halinde cep telefonu kullananlar ise yeni yılda 952 TL ceza ödeyecek.

CEZASI 20 BİN TL'Yİ AŞTI

Bu yıl trafik cezaları 20 bin TL'nin üzerine çıkabiliyor. Uyuşturucu kullanarak direksiyon başına geçenlere 20 bin 977 TL ceza uygulanacak.

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Drift yaprak trafiği tehlikeye atanların ödeyeceği tutarsa 20 bin 342 TL oldu.

2023'te yeni düzenlemeler! Her şey değişti 2023'te yeni düzenlemeler! Her şey değişti

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