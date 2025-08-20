FİNANS

'2023'ten beri aktif değil ama zam yaptılar' İstanbul'da havadan görüntülendi! 'Çöp olmak üzere'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete alınan İstanbul Bisiklet Sistemi'nin (İSbike), uzun süredir kullanılmadığı için atıl kaldığı öğrenildi. Havadan çekilen görüntülerde, binlerce bisikletin depolara ve boş arazilere çekildiği, istasyonların bakımsızlıktan zarar gördüğü görüldü.

İBB tarafından hizmete alınan ancak uzun süredir kullanılmayan İstanbul Bisiklet Sistemi'nde (İSbike) binlerce bisiklet havadan görüntülendi.

BİSİKLETLERİN ARASINDA OTLAR BÜYÜDÜ

Havadan kaydedilen görüntülerde, bisikletlerin bulunduğu alanlarda otların büyüdüğü, istasyon kablolarının dışarıya çıktığı ve bisikletlerin güneş, yağmur ve kar nedeniyle yıprandığı gözlemlendi.

İSBIKE UYGULAMASI AKTİF DEĞİL

İBB Meclis Üyesi Adem Yıldız, 2013 yılında faaliyete geçen sistemin mobil uygulaması İSbike’ın ise 2023 yılından bu yana aktif olmadığı belirtti.

İSbike uygulamasının kapalı olmasına rağmen fiyatlara zam yapıldığını ifade eden Yıldız, "Binlerce bisiklet çürümeye terk edilmiş durumda. Gelin bu bisikletleri tamir edip İstanbul halkına sunalım. Eğer bu sistemden vazgeçtiyseniz okullara çocuklara hibe edelim. Yok başka bir yöntem arıyorsanız da Anadolu’nun farklı şehirlerinde bunlar hediye edelim. Bisikletler zayi olmasın" dedi.

Yıldız, "Koca milyonluk sistem çöp olmak üzere" ifadelerini kullandı. (İHA)

