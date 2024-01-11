2023’ün en pahalı uçak biletinin fiyatı dudak uçuklattı: 156 bin 532 lira!

2023’ün seyahat karnesi açıklandı. 2023’ün en pahalı uçak bileti İstanbul - New York uçuşunda 156 bin 532 liraya satıldı. En ucuz uçak bileti ise 249 liraya İzmir - Trabzon uçuşunda alıcı buldu. En ucuz uçak bileti şubat, mart ve nisanda satılırken, Türkiye’de en çok sevilen şehirler yine Antalya ve İzmir oldu.

Çevrimiçi seyahat platformu turna.com, kullanıcı davranışlarından hareketle hazırladığı seyahat raporunu yayımladı. Seyahat trendlerinin önceki yıllara göre daha hızlı değiştiğinin altını çizen turna.com Genel Müdürü Dr. Kadir Kırmızı, dijitalleşen sektörün ihtiyaçlarına hızlı ve etkili çözümler sunmaya yönelik çalışmalarına devam ettiklerini ve seyahat deneyimini geliştirmeye odaklandıklarını belirtti.

2023’ÜN EN PAHALI UÇAK BİLETİ 156 BİN 532 LİRAYA SATILDI

2023 seyahat raporuna göre, yılın en pahalı uçak bileti 156 bin 532 liraya İstanbul - New York gidiş - dönüş uçuşunda satıldı. Dış hatlarda en pahalı tek yön uçak bileti ise Kuala Lumpur - İstanbul destinasyonunda 93 bin 653 liraya alıcı buldu. İç hatlarda, en pahalı tek yön uçak bileti 8 bin 899 liraya Gaziantep - İzmir, en pahalı gidiş - dönüş uçak bileti ise İstanbul - Antalya destinasyonunda 9 bin 241 liraya satıldı.

EN UCUZ UÇAK BİLETİ ŞUBAT, MART VE NİSANDA SATILDI

Seyahat platformunun raporundaki verilerden hareketle yılın en ucuz dış hat uçak bileti İstanbul - Tahran rotası için satıldı. Tek yön uçak bileti 263 liraya, gidiş - dönüş uçak bileti ise bin 418 liraya alıcı buldu. İç hatlarda en ucuz tek yön uçak bileti 249 lira ile İzmir- Trabzon rotası için satılırken, en ucuz iç hat gidiş - dönüş uçak bileti ise 598 liraya satılan Antalya - İzmir bileti oldu.

Seyahatseverler, iç hatlarda en çok mayıs, dış hatlarda ise haziran ayında uçtu. Uçmak için en ucuz aylar şubat, mart ve nisan olurken, uçak biletlerinin en pahalı olduğu dönemler de iç hatlarda eylül, dış hatlarda ağustos olarak belirlendi.

turna.com'un 2023 uçak bileti satış verilerinden hazırladığı seyahat raporunda en sevilen şehirlerde geçtiğimiz yıllardaki yerini koruyan Antalya ve İzmir’in yanına Trabzon eklendi. Sıralamayı İstanbul, Adana, Gaziantep ve Diyarbakır takip etti. Dış hatlarda ise yine Tahran ve Bakü başı çekerken, Moskova en favori şehirler arasında 3. olarak yerini aldı. Onu Taşkent ve Berlin izledi.

Öğrenciler 2023’te iç hatlarda en çok İstanbul, İzmir, Antalya, Adana ve Diyarbakır’a; dış hatlarda Bakü, Düsseldorf, Amsterdam, Berlin ve Köln’e uçtu. Çiftlerin ve çocuklu ailelerin tercihi iç hatlarda İstanbul, dış hatlarda ise Tahran oldu. 65 yaş üzeri kullanıcı grubu da iç hatlarda en çok İstanbul, İzmir ve Ankara; dış hatlarda ise Düsseldorf, Stuttgart ve Hamburg’a uçtu.

(AA)







