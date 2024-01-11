FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 2023’ün en pahalı uçak biletinin fiyatı dudak uçuklattı: 156 bin 532 lira!

2023’ün en pahalı uçak biletinin fiyatı dudak uçuklattı: 156 bin 532 lira!

11.01.2024 10:56 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

2023 seyahat raporuna göre, yılın en pahalı uçak bileti 156 bin 532 liraya İstanbul - New York gidiş - dönüş uçuşunda satıldı. En ucuz uçak bileti şubat, mart ve nisan ayında satıldı.

2023’ün en pahalı uçak biletinin fiyatı dudak uçuklattı: 156 bin 532 lira!

2023’ün seyahat karnesi açıklandı. 2023’ün en pahalı uçak bileti İstanbul - New York uçuşunda 156 bin 532 liraya satıldı. En ucuz uçak bileti ise 249 liraya İzmir - Trabzon uçuşunda alıcı buldu. En ucuz uçak bileti şubat, mart ve nisanda satılırken, Türkiye’de en çok sevilen şehirler yine Antalya ve İzmir oldu.

Çevrimiçi seyahat platformu turna.com, kullanıcı davranışlarından hareketle hazırladığı seyahat raporunu yayımladı. Seyahat trendlerinin önceki yıllara göre daha hızlı değiştiğinin altını çizen turna.com Genel Müdürü Dr. Kadir Kırmızı, dijitalleşen sektörün ihtiyaçlarına hızlı ve etkili çözümler sunmaya yönelik çalışmalarına devam ettiklerini ve seyahat deneyimini geliştirmeye odaklandıklarını belirtti.

2023’ÜN EN PAHALI UÇAK BİLETİ 156 BİN 532 LİRAYA SATILDI

2023 seyahat raporuna göre, yılın en pahalı uçak bileti 156 bin 532 liraya İstanbul - New York gidiş - dönüş uçuşunda satıldı. Dış hatlarda en pahalı tek yön uçak bileti ise Kuala Lumpur - İstanbul destinasyonunda 93 bin 653 liraya alıcı buldu. İç hatlarda, en pahalı tek yön uçak bileti 8 bin 899 liraya Gaziantep - İzmir, en pahalı gidiş - dönüş uçak bileti ise İstanbul - Antalya destinasyonunda 9 bin 241 liraya satıldı.

EN UCUZ UÇAK BİLETİ ŞUBAT, MART VE NİSANDA SATILDI

Seyahat platformunun raporundaki verilerden hareketle yılın en ucuz dış hat uçak bileti İstanbul - Tahran rotası için satıldı. Tek yön uçak bileti 263 liraya, gidiş - dönüş uçak bileti ise bin 418 liraya alıcı buldu. İç hatlarda en ucuz tek yön uçak bileti 249 lira ile İzmir- Trabzon rotası için satılırken, en ucuz iç hat gidiş - dönüş uçak bileti ise 598 liraya satılan Antalya - İzmir bileti oldu.

Seyahatseverler, iç hatlarda en çok mayıs, dış hatlarda ise haziran ayında uçtu. Uçmak için en ucuz aylar şubat, mart ve nisan olurken, uçak biletlerinin en pahalı olduğu dönemler de iç hatlarda eylül, dış hatlarda ağustos olarak belirlendi.

turna.com'un 2023 uçak bileti satış verilerinden hazırladığı seyahat raporunda en sevilen şehirlerde geçtiğimiz yıllardaki yerini koruyan Antalya ve İzmir’in yanına Trabzon eklendi. Sıralamayı İstanbul, Adana, Gaziantep ve Diyarbakır takip etti. Dış hatlarda ise yine Tahran ve Bakü başı çekerken, Moskova en favori şehirler arasında 3. olarak yerini aldı. Onu Taşkent ve Berlin izledi.

Öğrenciler 2023’te iç hatlarda en çok İstanbul, İzmir, Antalya, Adana ve Diyarbakır’a; dış hatlarda Bakü, Düsseldorf, Amsterdam, Berlin ve Köln’e uçtu. Çiftlerin ve çocuklu ailelerin tercihi iç hatlarda İstanbul, dış hatlarda ise Tahran oldu. 65 yaş üzeri kullanıcı grubu da iç hatlarda en çok İstanbul, İzmir ve Ankara; dış hatlarda ise Düsseldorf, Stuttgart ve Hamburg’a uçtu.

(AA)

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
BTK'dan telefon ve tabletlere düzenlemeBTK'dan telefon ve tabletlere düzenleme
Merkez Bankası'ndan ABD temaslarıMerkez Bankası'ndan ABD temasları
Putin: Avrupa’nın en büyük ekonomisiyizPutin: Avrupa’nın en büyük ekonomisiyiz
Anahtar Kelimeler:
uçak bilet fiyat 2023
En Çok Okunan Haberler
Kurtlar Vadisi'nde 'Epstein' detayı! Herkes o sahneyi konuşuyor

Kurtlar Vadisi'nde 'Epstein' detayı! Herkes o sahneyi konuşuyor

SSK, Bağkur emekli maaşı zammında 2 formül! 'İyi bir zam var'

SSK, Bağkur emekli maaşı zammında 2 formül! 'İyi bir zam var'

DEM Parti’nin İstanbul adayı ile ilgili kulisleri karıştıran iddia! Başak Demirtaş açıklaması…

DEM Parti’nin İstanbul adayı ile ilgili kulisleri karıştıran iddia! Başak Demirtaş açıklaması…

Günlük 1500 TL, ayda 30 bin TL maaş var ama çalışacak eleman yok!

Günlük 1500 TL, ayda 30 bin TL maaş var ama çalışacak eleman yok!

Altın için kritik gün! Gözler saat 16.30'da

Altın için kritik gün! Gözler saat 16.30'da

Borsadan kaçışın perde arkası: Ortak özellikleri...

Borsadan kaçışın perde arkası: Ortak özellikleri...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

Columbia, Camper, Puma, Levi's... Kışlık giyimde %50'ye varan indirim

Columbia, Camper, Puma, Levi's... Kışlık giyimde %50'ye varan indirim

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

A101'e Columbia montlar, outdoor ayakkabılar geliyor! Katalog burada

A101'e Columbia montlar, outdoor ayakkabılar geliyor! Katalog burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.